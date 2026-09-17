Manchester City tetap menjadi salah satu poros sepak bola papan atas internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa mengandalkan hanya satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, dan itu berarti penyedianya juga berbeda.

Saluran yang relevan untuk City bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Skyblues secara langsung di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun ke depan dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

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Di Liga Champions, penayangannya terbagi ke beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang langsung di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 juga akan ada perubahan besar: Penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus itu, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Alternatifnya, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menayangkan live ticker untuk laga-laga pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana ticker akan terdaftar kira-kira satu jam sebelum kick-off.

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