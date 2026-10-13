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Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini, kalian bisa mengetahui di mana dapat menyaksikan Manchester City berlaga di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi piala domestik secara langsung dalam tayangan berwarna.

Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola papan atas internasional dari tahun ke tahun. Namun, untuk mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues, satu layanan streaming saja tidak cukup. Hak siar berbeda-beda menurut kompetisi, begitu pula penyedianya. 

Simak daftar penyiar yang menayangkan pertandingan City di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Saluran TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik satu pertandingan secara penuh maupun beberapa pertandingan secara bergantian. Pertandingan Manchester City juga dapat Anda saksikan melalui streaming di WOW atau aplikasi Sky-Go.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga mengamankan hak siar English Football League (EFL) dan Carabao Cup. Dengan demikian, jika City tampil di Piala Liga atau menghadapi tim dari divisi yang lebih rendah, pertandingannya juga akan disiarkan langsung oleh Sky.

Pertandingan berikutnya
MCI

MCI

Champions League

14 Okt 2026

PSG

PSG

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN di Jerman. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya selama beberapa tahun dan menayangkan secara langsung semua pertandingan yang relevan.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Di Liga Champions, siaran terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City ditayangkan langsung oleh DAZN. Namun, pada setiap hari pertandingan, satu laga unggulan pada Selasa ditayangkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan besar juga akan terjadi: Penyedia layanan streaming baru, Paramount+, akan ikut menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Seluruh detail paket hak siar baru tersebut tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu juga akan disiarkan di televisi gratis, seperti biasanya. Dalam hal ini, ZDF menjadi pilihan utama.

Daftar di Amazon Prime VideoLaga unggulan Liga Champions setiap Selasa, eksklusif di Prime Video!

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming? Laporan langsung SPOX

Atau, Anda juga bisa mengunjungi situs kami. Kami menyajikan laporan langsung sepanjang laga untuk pertandingan pilihan The Skyblues, misalnya di Liga Champions. Kunjungi saja beranda kami pada hari pertandingan. Laporan langsung akan tersedia di sana sekitar satu jam sebelum sepak mula. 

Panduan TV Manchester City: Profil klub

Didirikan1880
Gelar juara Liga Inggris10
Gelar juara Piala FA7
Gelar juara Liga Champions1
Pemain dengan penampilan terbanyakJoe Corrigan (574 pertandingan resmi)

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