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Manchester City, semua informasi siaran dalam sekilas pandang: Siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini, Anda dapat mengetahui di mana bisa menyaksikan Manchester City secara langsung dan dalam tayangan berwarna di Premier League, Liga Champions, serta kompetisi piala domestik.

Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepakbola internasional dari tahun ke tahun. Namun, untuk mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues, satu layanan streaming saja tidak cukup. Hak siar setiap kompetisi berbeda, begitu pula penyedianya. 

Simak daftar penyiar yang menayangkan pertandingan City di bawah ini.

Manchester City, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan layanan streaming? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Liga Primer, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan layanan streaming

Hak siar Liga Primer di Jerman masih dipegang Sky. Saluran televisi berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun dalam tayangan gabungan. Kalian juga dapat menyaksikan pertandingan Manchester City melalui streaming langsung di WOW atau aplikasi Sky-Go.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, jika City tampil di Piala Liga atau menghadapi tim dari divisi lebih rendah, pertandingannya juga akan disiarkan langsung oleh Sky.

Pertandingan berikutnya
MCI

MCI

Champions League

14 Okt 2026

PSG

PSG

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield dapat disaksikan secara eksklusif di DAZN di Jerman. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan seluruh pertandingan terkait secara langsung.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Siaran Liga Champions terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City ditayangkan langsung oleh DAZN. Namun, pada setiap hari pertandingan, satu laga utama pada Selasa ditayangkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan besar juga akan terjadi: Penyedia layanan streaming baru Paramount+ akan ikut menayangkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Seluruh detail mengenai paket hak siar baru tersebut tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu juga akan disiarkan di televisi gratis seperti biasa. Dalam hal ini, ZDF menjadi pilihan utama.

Daftar di Amazon Prime VideoLaga utama Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Manchester City, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan layanan streaming? Laporan langsung SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mengunjungi situs kami. Kami menyajikan laporan langsung sepanjang pertandingan untuk laga-laga pilihan The Skyblues, termasuk di Liga Champions. Kunjungi saja halaman utama kami pada hari pertandingan. Laporan langsung akan tercantum di sana sekitar satu jam sebelum sepak mula. 

Panduan TV Manchester City: Profil klub

Didirikan1880
Gelar juara Liga Inggris10
Gelar Piala FA7
Gelar Liga Champions1
Pemain dengan penampilan terbanyakJoe Corrigan (574 pertandingan kompetitif)

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