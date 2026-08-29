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Manchester City, semua informasi penayangannya secara ringkas: Siapa yang menayangkan pertandingan-pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini Anda bisa mengetahui di mana Anda dapat menyaksikan Manchester City secara langsung di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi piala domestik.

Manchester City tetap menjadi kekuatan tetap dalam sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues tidak bisa mengandalkan hanya satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu juga penyedianya. 

Saluran mana saja yang relevan untuk City, bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat live streaming.

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Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, kemungkinan penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi bawah juga tayang langsung di Sky.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry City crest
Coventry City
COV

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Di Liga Champions, siarannya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang langsung di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga unggulan pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan besar juga akan terjadi: penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut - seperti biasa - juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus itu, ZDF menjadi tujuan utama.

Daftar di Amazon Prime VideoLaga unggulan Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker SPOX

Alternatifnya, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menghadirkan live ticker untuk pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off. 

TV Guide Manchester City: Profil singkat klub

Didirikan1880
Gelar juara liga Inggris10
Gelar juara Piala FA7
Gelar Liga Champions1
Pemegang rekor penampilanJoe Corrigan (574 pertandingan kompetitif)
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