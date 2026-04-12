Manchester City semakin membuat Arsenal ketar-ketir setelah penampilan gemilang di babak kedua saat melawan Chelsea

Manchester City berhasil memanfaatkan kekalahan pesaing gelar Arsenal dari AFC Bournemouth (1-2) dengan optimal. Tim asuhan manajer Pep Guardiola membuat perbedaan melawan Chelsea dalam babak kedua yang sangat efektif: 0-3. Pemuncak klasemen Arsenal masih unggul enam poin atas City, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa dan akan menjamu Arsenal akhir pekan depan. Chelsea menderita kekalahan ketiga berturut-turut di Liga Premier dan tetap tertahan di posisi keenam.

Babak pertama tidak terlalu menarik. Baik Chelsea maupun Man City tampak tidak bermain all-out dan terutama tidak ingin mengambil risiko. Selain itu, pertahanan Chelsea bermain sangat dalam.

Man City kesulitan menciptakan peluang besar, meski Rayan Cherki seharusnya bisa memanfaatkan peluangnya dengan lebih baik. Dari tepi kotak penalti, tendangannya masih bisa ditangkap oleh Robert Sánchez.

Man City kemudian memulai babak kedua dengan gemilang, meski Erling Braut Haaland dihentikan oleh blok indah Jorrel Hato dan tembakan Rayan Cherki sedikit melenceng. Para tamu tidak perlu berduka lama.

Peluang berikutnya bagi City berhasil dimanfaatkan. Cherki melepaskan umpan terukur ke kepala Nico O'Reilly, yang dengan rapi menyundul bola melewati Sánchez yang tak berdaya: 0-1.

Lima menit kemudian, Cherki juga menjadi motor gol 0-2. Pemain Prancis itu memberikan umpan cerdas ke sela-sela pertahanan kepada Marc Guéhi, yang sebagai penyerang ulung menyelesaikannya ke sudut jauh.

Dalam penampilan gemilang di babak kedua, Jérémy Doku menjadi pemain berikutnya yang mencetak gol. Pemain Belgia itu merebut bola dari Moisés Caicedo yang ceroboh dan dengan mudah menyelesaikannya: 0-3.

Pertandingan sudah ditentukan dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah berapa skor akhirnya. Kedua tim mendapat beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi skor 0-3 tidak akan berubah lagi.

Tijjani Reijnders dan Nathan Aké, bagaimanapun, tidak bermain sama sekali untuk City. Hato, yang tampil cukup mengesankan di lini belakang, bermain penuh sepanjang pertandingan.