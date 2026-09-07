Manchester City tetap menjadi kekuatan tetap di level tertinggi sepak bola internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti laga-laga The Skyblues secara lengkap tidak cukup hanya dengan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu pula penyedianya.

Stasiun yang relevan untuk City bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga akan tayang live di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Di Liga Champions, siarannya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 juga akan ada perubahan yang lebih besar: penyedia streaming baru Paramount+ kemudian akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Dalam hal ini, ZDF menjadi alamat pertama.

Manchester City, semua informasi siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menayangkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Manchester City: Profil singkat klub