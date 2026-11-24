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Manchester City kehilangan poin di kandang saat menghadapi Napoli. Tim asuhan Enzo Maresca sempat unggul setelah tertinggal, tetapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2. Noa Lang mencetak gol untuk tim Italia itu, sementara Rayan Cherki menghindarkan City dari kekalahan di menit akhir.

Noa Lang mendapat tempat sebagai pemain inti Napoli. Ia bermain di belakang penyerang Rasmus Højlund. Rekan senegara sekaligus setimnya, Sam Beukema, menjadi bagian dari trio bek bersama Amir Rrahmani dan Mathias Olivera. Pemain incaran PSV, Kevin De Bruyne, mengawali laga di lini tengah.

Manchester City dan Napoli tidak benar-benar menghibur penonton pada babak pertama. Kedua tim mengawali laga Liga Champions ini dengan hati-hati, sementara klub papan atas Inggris itu lebih banyak berusaha mengambil inisiatif. Namun, peluang matang tetap jarang tercipta.

City kerap menguasai bola, tetapi nyaris tidak mampu membongkar pertahanan Napoli. Napoli berusaha menciptakan ancaman antara lain melalui Scott McTominay dan De Bruyne. Lang juga menunjukkan kemampuannya. Pemain timnas Belanda itu melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi bola melenceng dari gawang.

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Bagi De Bruyne, laga di Stadion Etihad ini menjadi kesempatan istimewa untuk kembali bertemu dengan para pendukung The Citizens. Namun, pemain Belgia itu belum mampu menyulitkan mantan klubnya sebelum jeda.

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Napoli mendapat peluang emas untuk unggul menjelang akhir babak pertama. Beukema menyambut sepak pojok Matteo Politano di depan gawang dan menyundul bola dari jarak dekat. Namun, Gianluigi Donnarumma menggagalkan upayanya dengan refleks yang gemilang.

Selepas jeda, Napoli akhirnya unggul. Pada menit ke-55, Højlund memanfaatkan hilangnya penguasaan bola Manchester City. Setelah menerima umpan terobosan apik dari Billy Gilmour, penyerang asal Denmark itu mengecoh Marc Guéhi sebelum menaklukkan Donnarumma dengan tembakan keras mendatar.

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Manchester City tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pemain pengganti Jérémy Doku memberikan umpan bagi gol penyeimbang Ayyoub Bouaddi pada menit ke-67. Gelandang muda itu menyambar bola dari sepak pojok pendek dengan satu sentuhan dan mengirimnya ke gawang.

Napoli kembali unggul pada menit ke-76 berkat Lang. Matteo Politano mengirim umpan apik ke ruang terbuka untuk Leonardo Spinazzola. Umpan silangnya mencapai pemain asal Belanda yang berdiri bebas di tiang jauh itu. Lang lalu menyambar bola dengan tendangan voli mendatar ke dalam gawang.

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Lang tampaknya akan menjadi bintang Napoli, tetapi City kembali menyamakan kedudukan di menit akhir. Pada menit ke-86, bola jatuh di kaki Cherki dari jarak dekat di depan gawang. Pemain asal Prancis itu melepaskan tembakan keras mendatar yang tak mampu dihentikan kiper Vanja Milinković-Savic: 2-2.