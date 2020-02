Cedera Hamstring, Raheem Sterling Absen Kontra West Ham United

Raheem Sterling akan melewatkan pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris kontra , Minggu (9/2), karena cedera hamstring.

Penyerang Inggris ini ditarik keluar di pengujung babak kedua saat City kalah 2-0 di Hotspur weekend lalu, dan hasil scan menunjukkan adanya kerusakan pada hamstring kiri.

Sterling hanya dua kali absen dari total 25 pertandingan City sejauh ini di Liga Primer, meski kemenangan telak 8-0 dan 6-1 atas dan menunjukkan, tim Pep Guardiola tetap bisa bertarung tanpa kehadirannya.

Raheem Sterling will miss our game against West Ham this weekend after scans revealed he has suffered damage to his left hamstring.



Everyone at City wishes @sterling7 a full and speedy recovery pic.twitter.com/fVIgTtwTfW