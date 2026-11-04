Manchester City meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah di Liga Champions pada Rabu malam. Saat bertandang ke Jerman, City sama sekali tidak lebih unggul dalam permainan ketimbang RB Leipzig, tetapi tim Inggris itu jauh lebih efektif. Gol kemenangan Erling Braut Haaland di pengujung laga memastikan City membawa pulang tiga poin ke Etihad dengan skor 2-3. City kini mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan, sementara Leipzig memiliki tiga poin, sama seperti Feyenoord dan sejumlah tim lainnya.

Peluang berbahaya pertama dalam pertandingan ini didapat Rayan Cherki. Setelah menerima umpan indah dari Enzo Fernández, sang pengatur serangan melepaskan tembakan yang melenceng tipis dari gawang tim asal Jerman bagian timur itu.

Kiper City Gianluigi Donnarumma sempat nyaris kebobolan gol konyol ketika gagal mengantisipasi sepakan keras Antonio Nusa dengan baik. Beruntung baginya, bola mendarat tepat di atas gawang.

Bagaimanapun, momen itu membuat Leipzig semakin percaya diri. Tim asuhan Martin Demichelis kembali nyaris unggul lewat tembakan jarak jauh Christoph Baumgartner. Mereka juga bertahan dengan baik, sehingga City sangat kesulitan menembus pertahanan tim Jerman itu.

Karena itu, cukup menggambarkan jalannya laga ketika City akhirnya memimpin di Red Bull Arena berkat gol bunuh diri. Umpan jauh Fernández mencapai sisi kiri kotak penalti, tempat Nico O’Reilly langsung mengirim bola ke depan gawang. Castello Lukeba kemudian, entah bagaimana, mengarahkan bola ke gawangnya sendiri.

Leipzig pantas mendapatkan hasil lebih baik daripada tertinggal. Mereka sempat kembali digagalkan Donnarumma, yang melakukan penyelamatan apik terhadap sepakan keras Baumgartner. Tak lama kemudian, Leipzig akhirnya mencetak gol. Donnarumma bersiap mengantisipasi umpan silang Ridle Baku, tetapi Baku menyadarinya dan justru mengejutkan kiper asal Italia itu dengan tembakan ke sudut dekat: 1-1.

Leipzig juga sangat dekat dengan skor 2-1 melalui mantan pemain timnas Belanda U-21 Ezechiel Banzuzi, tetapi tembakannya melenceng beberapa sentimeter di sisi luar tiang. Pada babak kedua yang berlangsung seru, City segera menghukum kegagalan itu lewat sundulan keras Fernández yang menuntaskan umpan Iliman Ndiaye.

Namun, City tidak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Nusa, pemain yang paling menonjol pada babak pertama, menyambut umpan Christopher Nkunku dengan tembakan kaki kiri yang bersarang di sudut jauh tanpa mampu dijangkau Donnarumma. Meski begitu, City akhirnya keluar sebagai pemenang. Haaland menyambar umpan silang Elliott Anderson di tiang jauh sambil menjatuhkan diri: 2-3.