Manchester City merebut posisi puncak klasemen berkat kemenangan tipis atas Burnley, yang kembali terdegradasi setelah satu tahun

Manchester City berhasil merebut posisi puncak klasemen Liga Premier pada Rabu malam. Tim asuhan manajer Pep Guardiola menang 0-1 atas Burnley dan kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Arsenal. Selisih gol keduanya pun sama. Namun, karena Manchester City mencetak gol lebih banyak, mereka kini berada di puncak klasemen. Sebaliknya, bagi Burnley, musim ini berakhir: mereka kembali terdegradasi ke Championship setelah hanya satu musim.

Lama terlihat seolah-olah Arsenal sedang menuju gelar juara liga pertama sejak 2004. Keunggulan atas pesaing terdekat Manchester City cukup besar, namun dalam beberapa pekan terakhir, tim asal London ini sepertinya kehilangan momentum.

Pertama, Arsenal kalah di kandang dari AFC Bournemouth (1-2), dan akhir pekan lalu juga dari Manchester City (2-1). Akibatnya, selisih poin sebelum Rabu malam hanya tersisa tiga poin, dan Manchester City masih memiliki pertandingan melawan Burnley yang belum dimainkan.

Tim tamu, dengan Nathan Aké dan Tijjani Reijnders di bangku cadangan, mendominasi di babak pertama dan sudah mendapat peluang besar lewat Rayan Cherki, yang bola tendangannya membentur tiang gawang setelah melewati Martin Dúbravka. Tak lama kemudian, skor berubah menjadi 0-1 lewat Erling Braut Haaland, saat pemain Norwegia itu tetap tenang setelah Jérémy Doku mengirim umpan panjang kepadanya.

Namun, Burnley juga sering mengancam, terutama melalui pemain Belanda Quilindschy Hartman dan Zian Flemming. Di sisi lain lapangan, Dúbravka beberapa kali menyelamatkan timnya.

Setelah jeda, Manchester City tetap menguasai permainan. Tim tamu, misalnya, membentur tiang gawang melalui Haaland, namun gol penentu tak kunjung tercipta.

Akibatnya, Burnley, yang berada di peringkat kesembilan belas di Liga Premier, tetap berharap hingga peluit akhir dibunyikan. Namun, hasil positif sudah tidak mungkin lagi bagi tim asal London tersebut, yang dengan demikian kembali ke divisi kedua setelah satu musim. Sebaliknya, Manchester City justru mengambil langkah besar menuju gelar juara liga kesebelas.