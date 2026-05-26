Manchester City mengonfirmasi: Pemain asal Belanda itu hengkang dari klub setelah hanya satu musim

Kepergian Pep Guardiola dari Manchester City tidak luput dari dampaknya. Setidaknya lima nama lain dari staf teknis juga akan hengkang musim panas ini, demikian dikonfirmasi klub pada Selasa melalui saluran resminya. Di antara mereka termasuk Pepijn Lijnders.

Pria asal Belanda berusia 43 tahun ini bergabung di awal musim, setelah bertahun-tahun sukses menjadi tangan kanan Jürgen Klopp di Liverpool. Masa kerjanya di Manchester City pun hanya berlangsung selama satu tahun.

Meskipun gelar juara jatuh ke tangan Arsenal, Lijnders tetap bisa merasa cukup puas menengok kembali musim tunggalnya sebagai asisten pelatih di Manchester City. Pasalnya, Piala Liga dan Piala FA berhasil diraih oleh The Citizens.

Lijnders bukanlah satu-satunya yang akan hengkang bersama Guardiola. Bagi Kolo Touré, pelatih kebugaran Lorenzo Buenaventura, penasihat Manel Estiarte, dan pelatih kiper Xabi Mancisidor, petualangan mereka di Manchester juga telah berakhir.

“Semua orang di City ingin mengucapkan terima kasih kepada kelima staf tersebut atas kerja keras dan dedikasi mereka,” demikian tertulis di situs web klub. “Kami mendoakan kesuksesan bagi mereka di masa depan.”

Masa depan Lijnders masih belum diketahui, namun jelas bahwa ia tidak akan bekerja sama dengan pelatih baru Manchester City. Tampaknya posisi tersebut akan diisi oleh Enzo Maresca, yang saat ini tanpa klub sejak kepergiannya dari Chelsea.

Lijnders kemungkinan juga tidak akan tetap terikat dengan Guardiola, karena pelatih asal Spanyol itu telah mengumumkan bahwa untuk saat ini ia tidak akan menerima pekerjaan baru. “Saya perlu mengambil jarak sejenak. Saya tidak akan melatih untuk sementara waktu,” katanya dalam konferensi pers akhir pekan lalu.