Manchester City menggagalkan klub-klub besar Inggris dalam kesepakatan emas

Klub-klub besar di Inggris bergerak dengan langkah-langkah terukur untuk memastikan target mereka di bursa transfer musim panas lebih awal, dan dalam konteks ini muncul kabar terbaru yang berpotensi mengubah wajah lini tengah salah satu klub besar Liga Premier musim depan.

Salah satu bintang Nottingham Forest dan timnas Inggris ini mendapat perhatian besar dari Chelsea, Manchester United, serta Manchester City, namun yang terakhir tampaknya paling dekat untuk merealisasikan kesepakatan yang diinginkan oleh semua klub besar tersebut.

Situs "Manchester Evening News" melaporkan bahwa Manchester City saat ini berada di posisi terdepan untuk menyelesaikan kesepakatan transfer dengan Elliot Anderson, gelandang Nottingham Forest, dengan nilai sekitar 65 juta poundsterling.

Situs tersebut menegaskan bahwa tim asuhan Pep Guardiola mengungguli pesaing-pesaing terkemuka seperti Manchester United, Chelsea, dan Tottenham dalam kesepakatan ini.

Baca juga: Rencana perang... Simeone menjebak Barcelona dengan strategi kelelahan

Baca juga: Legenda Jerman: Jika Yamal orang Italia, mereka akan mengirimnya ke divisi kedua

Baca juga: Kritik terbuka.. Terungkap penyebab ledakan Yamal di hadapan Atletico

Anderson, yang berusia 23 tahun, tampil gemilang selama 18 bulan terakhir dan menjadi salah satu gelandang muda paling menonjol di Liga Premier Inggris, yang menjadikannya target utama manajemen City selama bursa transfer musim panas.

Laporan menunjukkan bahwa pemain tersebut telah menyatakan keinginannya untuk pindah ke City, yang memperkuat peluang kesepakatan tersebut segera terwujud.

City berupaya menutup kesepakatan ini lebih awal sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, untuk menghindari kenaikan nilai sang pemain jika ia tampil gemilang bersama timnas Inggris, di mana ia diperkirakan akan memainkan peran penting bersama Declan Rice dalam skema pelatih Thomas Tuchel, menurut situs yang sama.

Baca juga: Legenda Bayern Menantang Real Madrid: Hanya Barcelona yang Bisa Menyaingi Kami

Anderson menerima panggilan pertamanya ke timnas Inggris pada Agustus lalu dan harus menunggu hingga bulan berikutnya untuk melakukan debutnya dalam kemenangan 2-0 atas Andorra di kualifikasi Piala Dunia.