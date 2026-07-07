Manchester City menggagalkan Arsenal... Sebuah kesepakatan dari Maroko dan 10 pemain yang akan hengkang

Manchester City terus bekerja dengan tenang, namun dengan langkah-langkah yang terukur untuk merombak skuad menjelang dimulainya musim baru. Mulai dari menyelesaikan kesepakatan untuk masa depan, memanggil kembali pemain-pemain berbakat yang pernah berseragam klub, merencanakan posisi-posisi yang perlu diperkuat, hingga daftar panjang pemain yang kemungkinan akan hengkang, mantan juara Inggris ini menjalani minggu yang padat dengan berbagai peristiwa yang mengungkap gambaran proyek barunya.

Manchester City mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut Elliot Anderson, namun kedua klub hanya mengeluarkan dua pernyataan singkat yang menegaskan penyelesaian kesepakatan tersebut, mengingat sang pemain berusia 23 tahun itu sedang bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia. Klub diperkirakan akan mengeluarkan pengumuman resmi yang lebih rinci setelah pemain tersebut tiba di Manchester.

Di saat yang sama, City bergerak untuk mendatangkan kembali mantan penjaga gawang akademinya, Pierce Charles, yang pindah ke Sheffield Wednesday pada tahun 2022. Kiper berusia 20 tahun ini dipandang sebagai opsi potensial untuk menjadi kiper cadangan tim utama, jika James Trafford hengkang, yang saat ini diminati oleh sejumlah klub besar.

Menurut surat kabar “The Athletic”, Manchester City juga berhasil mengungguli Arsenal dalam perebutan untuk merekrut talenta Inggris berusia 16 tahun, Jeremy Monga, yang berasal dari Leicester City. Meskipun Arsenal sempat menjadi yang paling dekat untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, City masuk dengan kuat di menit-menit terakhir dan setuju untuk membayar 10 juta poundsterling sebagai uang muka, ditambah 2,5 juta poundsterling dalam bentuk insentif dan bonus.

Minggu ini juga menandai kepindahan kiper muda Ollie Watmough ke Stockport dengan status pinjaman, dengan rencana untuk memanggilnya kembali guna mengikuti tur pramusim tim, yang akan digelar di Hong Kong dan Korea Selatan pada awal Agustus mendatang. Mengingat James Trafford tidak dapat ikut serta dalam tur tersebut karena tugasnya bersama tim nasional Inggris, City ingin memiliki opsi tambahan di posisi penjaga gawang, dengan ketentuan bahwa Watmough akan kembali ke Stockport setelah kamp pelatihan berakhir.

Apakah Manchester City menganggap Munga sudah siap untuk tim utama?

Jawabannya saat ini adalah: tidak. Meskipun klub telah membayar uang muka sebesar 10 juta poundsterling untuk merekrutnya, hal itu lebih mencerminkan besarnya kepercayaan yang diberikan City terhadap bakat dan potensinya di masa depan, daripada kesiapannya saat ini untuk bermain secara reguler bersama tim utama.

Munga mungkin akan mendapat beberapa menit bermain di kompetisi piala domestik, namun partisipasinya secara konsisten masih akan menjadi kejutan pada tahap ini. Jika Manchester City melepas sejumlah besar pemainnya selama musim panas, klub ini diperkirakan tidak akan menggantikan semua pemain yang hengkang dengan rekrutan baru, melainkan akan memberikan kesempatan kepada beberapa talenta muda untuk mengisi kekosongan saat diperlukan.

Klub bertujuan untuk mempertahankan kedalaman skuad yang memadai untuk musim baru, dan Monga mungkin akan memanfaatkan peluang tersebut jika tim mengalami krisis cedera, namun hal itu tetap menjadi hal paling maksimal yang dapat diharapkan saat ini.

Posisi dan pemain mana saja yang menjadi incaran?

Menurut "The Athletic", Manchester City menunjukkan minat besar untuk merekrut pemain internasional Maroko, Ayoub Bouadi, namun manajemen klub masih mempertimbangkan mekanisme terbaik untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan, merekrut pemain tersebut lalu meminjamkannya kembali ke Lille, atau langsung memasukkannya ke tim utama dengan memberinya peran yang sesuai, yang mungkin mencakup penempatannya di posisi bek kanan.

Selain itu, City terus memantau Malo Justo, pemain Chelsea, yang sangat disukai di dalam klub. Namun, nilai transfer yang diminta untuk merekrutnya dianggap terlalu tinggi bagi manajemen City, sehingga hal ini mungkin mendorong mereka untuk mencari opsi lain, meskipun alternatif yang tersedia di pasar sangat terbatas.

Siapa saja pemain yang kemungkinan akan hengkang?

Jendela transfer ini telah menyaksikan kepergian Bernardo Silva dan John Stones, sementara Nathan Aké hampir pindah ke Fenerbahçe. Selain itu, Mateo Kovačić tampaknya juga menjadi kandidat untuk meninggalkan tim, menurut laporan “The Athletic”.

James Trafford menjadi incaran sejumlah klub, sementara Real Madrid juga menunjukkan minat untuk merekrut Ruben Diaz. Selain itu, Nico Gonzalez dan Omar Marmoush, yang bergabung dengan tim pada Januari 2025, juga berpotensi hengkang.

Masa depan Tijani Raynders juga masih dipenuhi ketidakpastian, meskipun penunjukan Enzo Maresca sebagai direktur teknis mungkin akan mengubah beberapa hal terkait masa depannya.

Safinho termasuk di antara nama-nama yang kemungkinan akan hengkang, yang dapat meningkatkan jumlah pemain yang pergi menjadi 10 orang selama bursa transfer saat ini. Selain itu, Calvin Phillips dan Jack Grealish tetap masuk dalam daftar pemain yang ditawarkan untuk dijual jika ada tawaran yang sesuai, tanpa klub harus secara otomatis merekrut pengganti langsung untuk keduanya.

Sedangkan Rodri, hingga saat ini belum menandatangani kontrak baru dengan Manchester City, dan belum ada kepastian bahwa perpanjangan kontrak akan segera diselesaikan. Meskipun pilihannya untuk hengkang pada musim panas ini tampaknya terbatas, manajemen klub menyadari bahwa kemungkinan kepergiannya tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, meskipun mereka sangat ingin ia tetap berada di skuad.