FC Barcelona telah mengajukan tawaran sekitar €45 juta untuk Rodri. Hal itu dilaporkan Ben Jacobs. Namun, Manchester City ingin menerima uang yang jauh lebih besar untuk gelandang tersebut dan telah menolak tawaran itu.

Jacobs mengetahui bahwa Manchester City berharap menerima sekitar €75 juta untuk Rodri, yang kontraknya di Etihad Stadium masih berlaku hingga pertengahan 2027. Saat ini, masih ada selisih yang cukup besar antara tawaran Barcelona dan harga yang diminta Manchester City.

Meski begitu, Barcelona merasa punya peluang bagus. “Barcelona akan kembali dengan tawaran baru dan tetap optimistis,” tulis Jacobs.

Dalam waktu lama, Rodri, kelahiran Madrid, terbuka untuk pindah ke Real Madrid. Namun, minat tersebut lama tidak berbalas, sehingga ia kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk membuka diri terhadap Barcelona.

Klub yang disebut terakhir memutuskan untuk bergerak serius. Pada Kamis, pakar bursa transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa klub Catalan itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan juara dunia berusia 30 tahun tersebut.

Rodri memimpin Spanyol sebagai kapten menuju gelar juara dunia musim panas lalu. Sejumlah rekan setimnya di La Roja telah membantu meyakinkan Rodri untuk memilih langkah lanjutan di Spotify Camp Nou.

Fabrizio Romano pada Kamis menambahkan bahwa Barcelona tetap waspada terhadap pergerakan dari Real Madrid. Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir terutama sibuk mengejar penyerang RB Leipzig, Yan Diomandé.

Rodri menempuh pendidikan akademi Atlético Madrid, tetapi menembus tim utama di Villarreal. Pada 2018, ia kembali ke Atleti, sebelum dijual ke Manchester City pada 2019 dan berkembang di sana menjadi gelandang kelas dunia absolut.