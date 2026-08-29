Manchester City mengintensifkan pergerakannya untuk merekrut pemain sayap Liverpool asal Belanda, Cody Gakpo, sebelum penutupan bursa transfer, seiring upaya mereka mencari tambahan lini serang setelah kepergian Omar Marmoush dan Savinho ke Tottenham Hotspur, sementara negosiasi dengan perwakilan pemain telah memasuki tahap lanjutan.

Fabrizio Romano, pakar berita transfer, mengatakan bahwa Manchester City bekerja serius untuk merampungkan kesepakatan Gakpo, sambil menegaskan adanya kemajuan dalam negosiasi dengan kubu pemain, yang menurut laporan-laporan sebelumnya menginginkan hengkang dari Liverpool selama bursa transfer saat ini.

Romano menjelaskan bahwa sikap Liverpool terhadap kepergian pemain sayap asal Belanda itu terkait dengan satu syarat mendasar, yaitu keberhasilan klub dalam merekrut pengganti yang sesuai sebelum memberikan persetujuan akhir atas kepindahannya ke Manchester City.

Pergerakan Liverpool untuk mengamankan pengganti Gakpo terjadi di saat klub berupaya memperkuat opsi ofensif mereka, karena laporan-laporan menyebutkan mereka mendekati kesepakatan dengan Bradley Barcola, pemain sayap Paris Saint-Germain, di samping keterlibatan mereka dalam negosiasi mengenai Ismaila Sarr, pemain Crystal Palace.

Gakpo tampil bersama Liverpool dalam laga terakhir melawan Nottingham Forest, dan menciptakan gol pertama untuk rekannya Alexander Isak, sementara pemain sayap Spanyol Victor Munoz mencuri perhatian setelah tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol indah yang memberi timnya hasil imbang 2-2.

Manchester City mencari tambahan di posisi sayap setelah kepergian Marmoush dan Savinho, yang menjadikan Gakpo sebagai salah satu opsi paling menonjol yang tersedia bagi klub sebelum penutupan bursa transfer.

Gakpo sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan Liverpool untuk 5 musim setelah tim meraih gelar Liga Primer Inggris pada tahun 2025, sehingga masa depannya menjadi sorotan besar seiring mendekatnya waktu penutupan bursa transfer.