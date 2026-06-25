Manchester City mencapai kesepakatan terkait transfer raksasa senilai 150 juta euro

Manchester City telah mencapai kesepakatan terkait transfer Elliot Anderson, demikian dilaporkan Fabrizio Romano dengan ungkapan khasnya, “here we go”. Menurut berbagai media Inggris, nilai transfernya mencapai 130 juta pound.

Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan lebih dari 150 juta euro. Ini menandai rekor transfer: belum pernah ada klub Liga Premier yang membayar lebih banyak untuk seorang pemain baru. Rekor sebelumnya dipegang oleh Alexander Isak, yang pindah ke Liverpool musim panas lalu dengan nilai transfer 145 juta euro.

Anderson masih terikat kontrak selama tiga musim dengan Nottingham Forest, sehingga klub tersebut dapat meminta harga tertinggi. Secara total, ia telah tampil dalam 92 pertandingan untuk klub tersebut, di mana ia berkembang menjadi bintang utama.

Kini, Anderson sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya. Oleh karena itu, kesepakatan pribadi pun tidak menjadi masalah sama sekali. Sekarang setelah kedua klub juga telah menyepakati persyaratannya, hanya pemeriksaan medis yang masih menjadi penghalang bagi transfer bernilai jutaan ini.

Pemeriksaan medis tersebut kemungkinan besar akan dilakukan di Amerika Serikat, tempat Anderson saat ini sedang bertanding bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Tuchel, ia selalu menjadi pemain inti.

Kedatangan Anderson tampaknya menjadi kabar buruk bagi Tijjani Reijnders di Manchester City. Gelandang asal Belanda itu secara bertahap kehilangan tempatnya di starting line-up di bawah asuhan Pep Guardiola musim lalu dan harus menunggu rencana apa yang akan diambil oleh Maresca.