Manchester City melepas Tijjani Reijnders dan mengantongi 60 juta euro

Tijjani Reijnders resmi melanjutkan kariernya di Saudi Pro League. Al Qadsiah mengonfirmasi kedatangan gelandang yang berasal dari Manchester City itu melalui X. Menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, nilai transfernya mencapai 61 juta euro.

Reijnders menandatangani kontrak selama lima musim bersama klub barunya dan dalam periode itu dikabarkan akan menghasilkan lebih dari 100 juta euro. Ia lolos tes medis tanpa masalah, setelah itu kontrak pun ditandatangani.

Manchester City merekrut pemain internasional Belanda itu setahun lalu dengan nilai 55 juta euro. Sang gelandang menjalani start yang melesat di bawah Pep Guardiola, tetapi seiring berjalannya musim, Reijnders semakin sering duduk di bangku cadangan.

Nottingham Forest juga sempat dikaitkan dengan Reijnders dalam periode terakhir, tetapi Al-Qadsiah menyalip klub Inggris itu dengan biaya transfer yang mencapai 61 juta euro.

Manchester City dan Al Qadsiah baru-baru ini mencapai kesepakatan, setelah itu Reijnders memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut. Sang gelandang pada Kamis bahkan sudah tidak lagi hadir dalam sesi latihan di Inggris, demi menutup segala risiko.

Reijnders mencatatkan tujuh gol dan delapan assist dalam 50 pertandingan untuk Manchester City. Ia merebut EFL Cup dan FA Cup musim lalu. Gelar liga jatuh ke tangan Arsenal.

Klub baru Reijnders akan bermain melawan Ittihad Club pada Jumat. Tampaknya kecil kemungkinan rekrutan mahal itu sudah menjalani debutnya saat itu.