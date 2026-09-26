Manchester City melawan habis-habisan setelah dinyatakan bersalah

Manchester City untuk pertama kalinya memberikan tanggapan panjang lebar atas pemberitaan bahwa klub tersebut telah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League. Chairman Khaldoon Al Mubarak menegaskan dalam surat terbuka kepada para suporter bahwa City masih sepenuhnya yakin atas ketidakbersalahannya.

The Athletic melaporkan pada Jumat bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang menjerat klub papan atas Inggris itu. Kasus ini sebagian besar berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada periode antara 2009 dan 2018, tetapi menurut Al Mubarak, proses hukum masih jauh dari selesai.

"Proses Premier League masih jauh dari selesai, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan ketidakbersalahan klub sama kuatnya seperti di awal semua ini," tulis sang chairman. Dengan demikian, Al Mubarak menegaskan bahwa pemberitaan pada Jumat tidak mengubah apa pun dari sikap Manchester City.

Sang chairman menekankan bahwa ia sebenarnya ingin memberikan penjelasan yang jauh lebih banyak kepada basis pendukung mengenai posisi klub. "Ada begitu banyak hal yang ingin saya bagikan kepada kalian agar kalian memahami mengapa kami begitu yakin dengan posisi kami. Namun karena kerahasiaan ketat dalam proses hukum ini dan tekad kami untuk menghormatinya, saya tidak bisa melakukannya saat ini."

Menurut Al Mubarak, bahkan surat terbuka itu diperiksa dari sisi hukum beberapa kali sebelum dipublikasikan. Karena itu, ia meminta para suporter untuk membaca dengan saksama pernyataan yang diterbitkan Manchester City pada Jumat dan sebelumnya pada Februari 2023, karena menurutnya "setiap kata penting dan masih tetap berlaku".

Dalam suratnya, Al Mubarak juga menyindir orang-orang yang menurutnya terlalu cepat menarik kesimpulan. "Meskipun beberapa orang cepat menarik kesimpulan mereka sendiri dan ada begitu banyak kegaduhan di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan keluar dari situ dengan lebih kuat."

Dampak apa yang akan diterima Manchester City jika pada akhirnya benar-benar dinyatakan bersalah masih belum jelas. Menurut BBC, gelar-gelar yang telah diraih klub raksasa itu kemungkinan tidak terancam, tetapi sanksi berupa dikeluarkan dari Premier League dan denda dalam jumlah sangat besar cukup masuk akal.

Untuk sementara, Manchester City pun tetap berpegang pada sikap bahwa klub tidak melanggar aturan keuangan dan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk membuktikannya. Al Mubarak menutup suratnya dengan seruan kepada para suporter untuk terus berdiri di belakang klub: "Masih banyak yang ingin merusak momentum klub kami. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan itu."