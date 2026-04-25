Manchester City melaju ke final Piala FA berkat gol-gol di menit-menit akhir saat menghadapi Southampton yang gigih

Manchester City berhasil melaju ke final Piala FA setelah menjalani pertandingan semifinal yang seru melawan Southampton. Klub Championship Southampton tampil sangat tangguh dan unggul 15 menit menjelang akhir pertandingan, namun City segera membalas melalui gol-gol dari Jérémy Doku dan Nico González: 2-1. City akan bertanding di final melawan pemenang semifinal lainnya, yang mempertemukan Chelsea dan Leeds United.

Man City, dengan Tijjani Reijnders dan Nathan Aké di starting line-up, menjalani babak pertama yang mengecewakan. Awalnya masih menjanjikan, ketika Reijnders (dalam posisi offside) menyundul bola rebound ke tiang gawang dan menciptakan kegembiraan di tribun penonton.

Southampton merespons dengan peringatan yang sangat serius. Leo Scienza mencetak gol dengan sangat baik dan membuat para penggemar Southampton bersorak gembira, namun kegembiraan itu sirna ketika ternyata gol tersebut dianulir karena offside.

Di sisa babak pertama, City menguasai bola, namun tidak banyak berbuat apa-apa. Akibat banyaknya rotasi dalam skuad, tim asuhan manajer Pep Guardiola tampak belum padu, dan Southampton bertahan dengan organisasi pertahanan yang sangat baik.

Babak kedua lebih spektakuler dan itu dimulai dengan peluang bagus bagi bek kanan Tom Fellows, yang bisa memilih antara mengoper ke Scienza atau menendang sendiri. Fellows terlalu lama ragu dan akhirnya melihat bola dihalau di depan kakinya.

City lebih gencar menyerang, tetapi klub papan atas ini kurang beruntung. Reijnders melihat tendangannya diblok pada momen krusial dan upaya baru dari pemain internasional Oranje itu beberapa saat kemudian meleset beberapa sentimeter ke sisi yang salah dari tiang gawang.

Omar Marmoush dan mantan pemain PSV Savinho pun gagal membuka skor untuk The Citizens, yang bahkan semakin terpuruk ketika skor tiba-tiba berubah menjadi 0-1 dengan sisa waktu 15 menit. Pemain internasional Irlandia Finn Azaz melengkungkan bola dari tepi kotak penalti dengan indah ke sudut atas gawang.

Di hadapan ribuan pendukung Saints yang turut serta, City segera menyamakan kedudukan melalui Doku, yang mencetak gol berkat sedikit keberuntungan dan beberapa pemain Southampton yang menghalangi. Tak lama kemudian, Nico membuat Wembley bergemuruh dengan tendangan jarak jauh yang masuk dengan indah: 2-1.