Manchester City Konfirmasi Tiga Kasus Tambahan Positif Covid-19

memastikan bahwa tiga anggota tim mereka terjangkit kasus positif Covid-19.

Pada Rabu (6/1), Man City mengonfirmasi bahwa penjaga gawang veteran Scott Carson, gelandang muda Cole Palmer, dan satu staf pelatih dinyatakan positif terpapar virus corona.

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.



