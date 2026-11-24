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Manchester City kehilangan poin di kandang saat menghadapi Napoli. Tim asuhan Enzo Maresca sempat berbalik unggul setelah tertinggal, tetapi akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2. Noa Lang mencetak gol untuk tim Italia itu, sementara Rayan Cherki menyelamatkan City dari kekalahan di menit-menit akhir.

Noa Lang mendapat tempat di susunan pemain inti Napoli. Ia bermain di belakang penyerang Rasmus Højlund. Rekan senegara sekaligus rekan setimnya, Sam Beukema, menjadi bagian dari trio bek bersama Amir Rrahmani dan Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, yang menjadi incaran PSV, mengawali laga di lini tengah.

Manchester City dan Napoli tidak benar-benar menghibur penonton pada babak pertama. Kedua tim memulai laga Liga Champions ini dengan hati-hati, sementara klub papan atas Inggris itu lebih banyak berusaha mengambil inisiatif. Namun, peluang matang dari permainan terbuka tetap jarang tercipta.

City kerap menguasai bola, tetapi hampir tidak mampu membongkar pertahanan Napoli. Napoli berusaha menciptakan ancaman antara lain melalui Scott McTominay dan De Bruyne. Lang juga menunjukkan aksinya. Pemain tim nasional Belanda itu mencoba melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi bola melenceng dari gawang.

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Bagi De Bruyne, laga ini menjadi momen istimewa untuk kembali bertemu para pendukung The Citizens di Etihad Stadium. Namun, pemain Belgia itu belum mampu menyulitkan mantan klubnya sebelum turun minum.

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Napoli mendapat peluang emas untuk unggul menjelang akhir babak pertama. Beukema menyambut sepak pojok Matteo Politano di depan gawang dan menyundul bola dari jarak dekat. Namun, Gianluigi Donnarumma berhasil menepisnya dengan refleks gemilang.

Napoli akhirnya unggul setelah jeda. Pada menit ke-55, Højlund memanfaatkan hilangnya penguasaan bola Manchester City. Menerima umpan terobosan apik dari Billy Gilmour, penyerang Denmark itu mengecoh Marc Guéhi sebelum menaklukkan Donnarumma lewat tembakan keras mendatar.

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Manchester City tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pemain pengganti Jérémy Doku memberikan umpan untuk gol penyeimbang Ayyoub Bouaddi pada menit ke-67. Gelandang muda itu langsung menyambar bola hasil sepak pojok pendek dan mengirimkannya ke gawang.

Napoli kembali unggul pada menit ke-76 melalui Lang. Matteo Politano mengirim umpan apik ke ruang kosong untuk Leonardo Spinazzola. Umpan silangnya mencapai pemain Belanda itu yang berdiri bebas di tiang jauh, lalu Lang menyambar bola dengan tendangan voli mendatar ke gawang.

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Lang tampaknya akan menjadi pahlawan Napoli, tetapi City kembali menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Pada menit ke-86, bola jatuh ke kaki Cherki di dekat gawang. Pemain Prancis itu melepaskan tembakan keras mendatar yang membuat kiper Vanja Milinković-Savic tak berdaya: 2-2.