Manchester City menelan kekalahan ketiga berturut-turut di Liga Primer Inggris pada Sabtu. Tim asuhan manajer Enzo Maresca tak mampu bangkit dari start kilat Nottingham Forest dan kalah 3-1. Liam Delap, mantan penyerang City, justru berperan besar dalam kemenangan Forest lewat dua golnya. City kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Selain itu, Brighton bisa menggeser City ke posisi ketiga akhir pekan ini. Forest naik ke posisi ke-16, yang berarti Manchester United kini berada di posisi ke-18 meski masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Pertandingan baru berjalan lima menit ketika Forest membuka keunggulan, sebagian besar berkat aksi Jair Cunha. Bek asal Brasil itu merebut bola dari Josko Gvardiol yang lengah, lalu menggiringnya dengan percaya diri ke arah kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dihentikan Gianluigi Donnarumma: 1-0.

Forest mendominasi dan terus melancarkan serangan. Xaver Schlager menggagalkan serangan City lalu mengoper bola kepada Delap yang sedang berlari. Tanpa mendapat gangguan sama sekali, Delap terus melaju dan melepaskan tembakan keras begitu tiba di kotak penalti. Donnarumma kembali tak berdaya: 2-0.

Menjelang akhir babak pertama, permainan City mulai membaik. Mereka tampak akan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 ketika Erling Braut Haaland mendapat bola dalam posisi bebas di depan Matz Sels. Pemain asal Norwegia itu melewati kiper, tetapi tembakannya disapu tepat sebelum melewati garis gawang oleh Cunha yang tampil gemilang. Beberapa saat kemudian, tendangan voli Elliott Anderson ditangkap Sels.

City segera kembali bersaing pada babak kedua. Serangan dari sisi kiri tampaknya akan kandas, hingga bola liar jatuh tepat di hadapan Cherki. Pemain asal Prancis itu menghantam bola dengan tendangan setengah voli kaki kiri yang melesat keras ke sudut atas gawang: 2-1. Tak lama kemudian, Doku juga nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan yang membentur tiang.

City semakin gencar menyerang, tetapi Haaland sedang tidak dalam performa terbaiknya. Sebuah sepak pojok pun secara tak terduga langsung membentur tiang. Di sisi lain, Forest juga kurang beruntung ketika tembakan Ryan Yates yang sempat mengenai pemain lain jatuh mengenai bagian atas mistar, melewati Donnarumma yang lega melihatnya.

Tepat ketika City semakin meningkatkan tekanan, Forest melancarkan serangan balik apik untuk mengubah skor menjadi 3-1. Morgan Gibbs-White maju membawa bola dan mengumpan kepada Delap yang ikut berlari. Delap melepaskan tembakan keras yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang, memicu luapan kegembiraan di City Ground: 3-1.