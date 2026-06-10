Manchester City juga gagal dengan tawaran sebesar 140 juta euro

Manchester City telah mengajukan tawaran senilai sekitar 140 juta euro untuk Elliot Anderson, termasuk bonus. Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano pada Rabu melalui X. Namun, Nottingham Forest menuntut harga yang lebih tinggi untuk gelandang berbakat asal Inggris tersebut.

Nottingham Forest mengincar jumlah dasar sekitar 140 juta euro untuk Anderson. Di atas itu, masih ada bonus senilai jutaan euro. Pekan lalu, tawaran awal Manchester City, tanpa menyebutkan jumlahnya, ditolak oleh The Tricky Trees.

Manchester City tidak menyerah menurut Romano dan berharap dapat segera menyelesaikan transfer Anderson. Gelandang berusia 23 tahun ini masih terikat kontrak selama tiga musim di City Ground. Transfermarkt memperkirakan nilainya sebesar 75 juta euro.

Jika kesepakatan untuk Anderson tidak terwujud, Manchester City akan mencari alternatif lain di Premier League. Romano menambahkan bahwa Sandro Tonali (Newcastle United) masuk dalam daftar incaran manajer baru Enzo Maresca.

Anderson sudah lama menjadi incaran berbagai klub papan atas Inggris. Selain The Citizens, Manchester United juga mengincar gelandang tersebut. Namun, The Red Devils telah memperkuat skuad mereka pekan lalu dengan mendatangkan gelandang Brasil Éderson dari Atalanta.

Anderson yang diminati ini meniti karier di akademi Newcastle United dan dibeli oleh Forest pada musim panas 2024 seharga 41 juta euro. Musim ini, ia tampil dalam 50 pertandingan untuk tim asuhan Vítor Pereira, di mana ia mencetak empat gol dan memberikan lima assist.

Kedatangan Anderson tampaknya menjadi kabar buruk bagi Tijjani Reijnders. Gelandang asal Belanda ini perlahan kehilangan tempatnya di starting line-up di bawah asuhan Pep Guardiola musim lalu dan harus menunggu rencana apa yang akan diambil oleh Maresca.