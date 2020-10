Frustrasi Dilepas Manchester City, Pemain Berusia 17 Tahun Bunuh Diri

Jebolan akademi , Jeremy Wisten (17 tahun), meninggal dunia lantaran dikabarkan melalukan bunuh diri, Senin (26/10).

Seperti dilansir dari Sky Sports, Wisten berposisi sebagai bek tengah. Tercatat, pemain kelahiran Malawi itu bergabung dengan Man City sejak 2016 di tim U-13.

Sang pemain dilaporkan nekat bunuh diri setelah depresi pasca-gagal masuk skuad utama Man City dan dilepas The Citizens pada bursa transfer musim panas ini.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.