Manchester City ingin memecahkan rekor transfer Belanda untuk Cody Gakpo

Manchester City tampaknya kian dekat untuk mendatangkan Cody Gakpo. Klub raksasa Inggris itu kini telah mencapai kesepakatan personal dengan pihak sang penyerang Belanda dan sekarang berada di ambang mengajukan tawaran bernilai jutaan kepada Liverpool.

City disebut sedang menyiapkan tawaran senilai 85 juta poundsterling, atau lebih dari 99 juta euro. Dengan itu, klub ingin membuka negosiasi dengan Liverpool, sementara Gakpo sendiri telah menyatakan preferensinya untuk pindah ke Manchester City.

Jika Gakpo benar-benar hijrah ke The Citizens dengan nilai tersebut, maka itu akan langsung menjadi transfer pemain Belanda termahal sepanjang masa. Rekor itu saat ini masih dipegang Frenkie de Jong, yang meninggalkan Ajax ke Barcelona pada 2019 dengan nilai 75 juta euro plus bonus maksimal 11 juta euro.

Namun, Liverpool belum begitu saja memberi lampu hijau untuk kepergiannya. Juara Inggris itu hanya ingin melepas Gakpo jika lebih dulu menemukan pengganti yang tepat untuk sang penyerang.

Liverpool sebelumnya juga telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Bradley Barcola. Pemain Prancis itu harus didatangkan dengan nilai maksimal 123 juta poundsterling, dengan 106 juta poundsterling sebagai biaya tetap dan 17 juta poundsterling lainnya bisa dibayarkan dalam bentuk bonus. Selain itu, The Reds juga ingin merekrut satu penyerang sayap tambahan.

Ismaïla Sarr menjadi target kuat Liverpool untuk itu. Klub papan atas Inggris tersebut tertarik kepada penyerang Crystal Palace itu dan menurut Fabrizio Romano sudah mengajukan tawaran sekitar 50 juta poundsterling, atau lebih dari 58 juta euro.

Bagi Manchester City, Gakpo menarik karena versatilitasnya. Penyerang Timnas Belanda berusia 27 tahun itu bisa bermain di kedua sisi sayap dan juga dapat dioperasikan sebagai penyerang tengah.



