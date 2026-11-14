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Manchester City LogoGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Manchester City hadapi satu tahun lagi penuh ketidakpastian! Dakwaan Premier League bisa berujung sanksi pada 2027 setelah sidang banding

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Sengketa hukum antara Manchester City dan Premier League diperkirakan masih akan berlangsung lama, sehingga status klub itu dalam jangka panjang tetap tidak pasti. Meski putusan bersalah telah dijatuhkan awal tahun ini, kapan kemungkinan sanksi akan dijatuhkan masih belum jelas karena proses banding yang rumit.

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Jadwal kemungkinan sanksi terungkap

Manchester City kemungkinan tidak akan menerima sanksi resmi atas pelanggaran regulasi Premier League sampai seluruh proses bandingnya rampung. Manchester City tengah bersiap mengajukan banding penting terhadap putusan komisi independen, dengan sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.

Langkah itu menyusul putusan yang menyita perhatian pada September, ketika klub dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan terkait aktivitas keuangannya antara 2009 dan 2018. Penyelidikan awal, yang pertama kali diumumkan kepada publik pada awal 2023, menyimpulkan bahwa klub telah memberikan gambaran yang tidak benar mengenai kondisi keuangannya dengan nilai lebih dari £900 juta selama periode sembilan tahun tersebut.

Di tengah penantian dunia sepakbola akan kejelasan mengenai sanksi akhir, perkembangan terbaru mengindikasikan penundaan yang cukup lama. Jika banding klub tidak berhasil, sanksi yang mungkin dijatuhkan kini diperkirakan baru akan diumumkan pada 2027. Jadwal ini muncul karena komisi independen kemungkinan akan menyampaikan putusannya pada awal tahun depan, tetapi sanksi spesifik baru akan ditentukan dan diterapkan setelah putusan tersebut dikuatkan.

Beragam sanksi dan kendala hukum

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan Premier League sangat beragam, mulai dari hukuman finansial hingga sanksi olahraga paling berat. Menurut buku peraturan Premier League, komisi independen berwenang menjatuhkan denda besar, pengurangan poin yang signifikan, atau bahkan mengeluarkan klub dari kasta tertinggi sepakbola Inggris.

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Namun, sekalipun hukuman telah diputuskan, saat ini belum jelas kapan sanksi tersebut akan berlaku di lapangan. Kompleksitas kasus ini berarti setiap hukuman yang diputuskan kemungkinan akan memicu gugatan hukum lanjutan dari jajaran petinggi klub di Etihad.

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Karena klub tetap berhak mengajukan banding atas setiap sanksi spesifik yang dijatuhkan, keseluruhan perkara ini bisa berlanjut hingga melewati akhir musim 2026-27. Musim Premier League saat ini dijadwalkan berakhir pada 30 Mei 2027, tetapi proses hukum mungkin masih berlangsung saat itu.

Sidang banding bulan depan akan berlangsung sekitar tiga bulan setelah pihak berwenang mengumumkan putusan awal yang menyatakan klub bersalah. Dengan laju proses seperti ini, banyak analis hukum, sebagaimana dicatat oleh talkSPORT, memperkirakan banding terkait sanksi itu sendiri mungkin baru akan disidangkan paling cepat pada April 2027.

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Tim asuhan Maresca menghadapi masa depan tak pasti

Periode yang kini diperiksa merupakan era keemasan bagi klub, ketika mereka meraih tiga gelar Premier League. Sejak kembali ke kasta tertinggi pada 2002, Manchester City terus menjadi bagian dari kompetisi tersebut, tetapi ancaman dikeluarkan dari liga membayangi keberhasilan mereka belakangan ini. Di lapangan, tim asuhan Enzo Maresca tengah menghadapi periode sulit saat berupaya menjaga jarak dengan tim-tim di puncak klasemen.

Hasil-hasil terbaru tidak berpihak kepada City, yang menelan kekalahan beruntun dari Brighton dan Nottingham Forest tepat sebelum jeda internasional terakhir. Kesulitan di kompetisi domestik ini terjadi ketika perencanaan jangka panjang klub juga terdampak oleh proses hukum yang masih berlangsung dengan pihak liga. Sementara para pemain dan staf pelatih tetap fokus pada tugas terdekat untuk memangkas jarak dengan puncak klasemen, kemungkinan perkara ini baru tuntas pada 2027 berarti status klub akan terus menjadi bahan perdebatan sengit setidaknya selama satu tahun lagi.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

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