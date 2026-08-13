Manchester City habis-habisan mengejar bintang Chelsea senilai €140 juta

Manchester City ingin merekrut Enzo Fernandez dari Chelsea, demikian dilaporkan jurnalis yang biasanya sangat tepercaya, Ben Jacobs. Klub itu melihatnya sebagai pengganti ideal untuk Tijjani Reijnders, yang tampaknya akan hengkang ke Arab Saudi.

Manchester City di bawah Enzo Maresca sedang merombak total lini tengah. Sebelumnya Bernardo Silva pergi dengan status bebas transfer, kini Rodri dan Reijnders juga tampaknya akan menandatangani kontrak di tempat lain.

Manchester City sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Barcelona mengenai gelandang asal Spanyol itu, dan Reijnders tampaknya akan pindah ke Al-Qadsiah seharga 60 juta euro.

Sebagai gantinya, Elliott Anderson sudah didatangkan dari Nottingham Forest. Untuknya dibayarkan lebih dari 130 juta euro. Manchester City juga sedang bernegosiasi dengan LOSC Lille mengenai Ayoubb Bouaddi.

Kini klub itu juga ingin merekrut Fernandez. Suksesor Pep Guardiola, Maresca, masih mengenalnya dari masanya di Chelsea dan sangat mengagumi playmaker asal Argentina tersebut.

Namun, Chelsea tetap berpegang pada harga permintaan sebesar 140 juta euro. Manchester City siap membayar 100 juta euro, tetapi jika Rodri dan Reijnders terjual, maka proses antara kedua klub bisa berjalan cepat, demikian menurut Jacobs.