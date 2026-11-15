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Kendati berbagai ancaman membayangi masa depan Manchester City akibat kasus keuangannya, klub Inggris itu bersiap mengambil langkah penting untuk mempertahankan salah satu elemen utamanya, setelah mendekati kesepakatan dengan pemain Portugal Matheus Nunes guna memperpanjang kontraknya selama 3 musim, disertai kenaikan gaji mingguannya. Hal ini menjadi indikasi berlanjutnya rencana manajemen untuk mengamankan para pilar tim, kendati situasi ketidakpastian mendahului keluarnya keputusan final terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

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Manchester City menanti penyelesaian kasus terkait tuduhan pelanggaran keuangan yang menjeratnya, di tengah kemungkinan dijatuhkannya sanksi berat yang bisa mencapai pengurangan sejumlah besar poin, hingga mengancam keberadaan tim di Liga Primer Inggris, atau menghadapkannya pada hukuman yang lebih keras yang menyentuh keikutsertaannya dalam kompetisi domestik.

Kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai masa depan sejumlah pemain tim, mengingat sulitnya memprediksi dampak sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap proyek olahraga klub.

Namun langkah manajemen untuk memperpanjang kontrak Nunes mencerminkan keinginan mereka untuk mempertahankan elemen-elemen yang menjadi bagian penting dari rencana teknis mereka, serta tidak membiarkan krisis hukum mengganggu rencana pembangunan tim.

Surat kabar "Manchester Evening News" menyebutkan bahwa Manchester City sudah dekat untuk mencapai kesepakatan dengan pemain asal Portugal itu atas kontrak baru berdurasi 3 tahun, yang mencakup kenaikan gaji pokoknya, meski kontrak saat ini masih berlaku hingga musim panas 2028.

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Kenaikan Gaji

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Menurut situs tersebut, klub bersiap menaikkan gaji Nunes sebesar 20 ribu pound sterling per pekan, sehingga mencapai 150 ribu pound, sebelum perhitungan bonus dan insentif, sebagai apresiasi atas peran yang kini ia jalankan di dalam tim, setelah ia berubah menjadi salah satu pilihan utama di posisi bek kanan.

Nunes bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2023 dari Wolverhampton, dengan nilai 62 juta euro, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler sepanjang musim pertamanya, karena ia hanya memulai 7 pertandingan dalam susunan pemain utama, dan staf pelatih lebih banyak mengandalkannya di posisi lini tengah.

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Perjalanan sang pemain di dalam tim berubah setelah kepergian Kyle Walker pada tahun 2025, ketika staf pelatih memutuskan untuk menempatkannya di posisi bek kanan, sehingga pemain internasional Portugal itu mampu secara bertahap menegaskan dirinya, dan menjadi pilihan utama di posisi tersebut, setelah ia tampil dalam 32 pertandingan di susunan pemain utama sepanjang musim lalu.

Minat Real Madrid Tak Mengubah Rencana City

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Meski Nunes berhasil memantapkan posisinya di susunan pemain, posisi bek kanan tetap menjadi salah satu prioritas Manchester City di bursa transfer, terutama karena sang pemain sedang mengalami cedera saat ini, di samping minat yang disebut-sebut datang dari klub-klub besar untuk mendapatkan jasanya, dengan Real Madrid di barisan terdepan.

Perpanjangan kontrak sang pemain memberi manajemen Manchester City peluang untuk mempertahankan salah satu elemen terpentingnya di posisi ini, sekaligus memperkuat posisi negosiasi mereka seandainya menerima tawaran untuk mendapatkannya di masa mendatang, terutama karena pemain tersebut kini memiliki peran yang berpengaruh dalam susunan pemain setelah perpindahannya dari lini tengah ke posisi bek kanan.

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Langkah perpanjangan ini memperoleh arti penting tambahan di tengah penantian klub atas keputusan pihak berwenang mengenai tuduhan keuangan dan banding yang terkait dengannya, karena Manchester City terus berupaya mengamankan masa depan sejumlah pemainnya, meski ada kemungkinan terkena sanksi yang bisa memaksakan perubahan besar pada perjalanannya pada periode mendatang.