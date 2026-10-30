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Manchester City masih menanti kemenangan pertama di Liga Champions Wanita musim ini setelah kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-88 saat menghadapi Paris Saint-Germain di Joie Stadium, Kamis malam. Meski tim asuhan Andree Jeglertz belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini, mereka kini selalu bermain imbang dalam tiga pertandingan pertama di kompetisi Eropa.

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Drama menit akhir gagalkan kemenangan tuan rumah

Penyerang asal Jamaika, Shaw, tampaknya telah memastikan tiga poin bagi tuan rumah asal Inggris pada menit-menit akhir setelah mencetak gol dari jarak 10,97 meter menyusul pelanggaran Griedge Mbock Bathy di kotak penalti. Namun, tim tamu asal Prancis langsung membalas lewat serangan balik yang membongkar lini belakang tuan rumah. Gilbert dengan tenang menaklukkan kiper Ayaka Yamashita dua menit sebelum laga usai untuk menyelamatkan satu poin.

Tim tamu yang gigih buat tuan rumah frustrasi

Sebelum gol-gol tercipta pada menit-menit akhir, pertandingan pada malam yang dingin di Manchester berlangsung tanpa banyak kejadian. PSG membuat tuan rumah frustrasi dalam waktu lama, meski tidak banyak menghadirkan ancaman serangan.

City menciptakan peluang yang lebih jelas dalam babak pertama yang sepi. Shaw melepaskan tembakan melebar dari tepi kotak penalti, sementara beberapa sundulan dari situasi bola mati juga meleset dari sasaran.

Selepas jeda, kapten tim tamu Sakina Karchaoui melepaskan tendangan bebas melengkung yang melintas tipis di atas mistar. Kiper Oliwia Peda kemudian menepis tembakan keras Shaw hingga menghasilkan sepak pojok, sebelum sang penyerang menyundul umpan silang lainnya ke luar sasaran.

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Pelatih tetap bangga meski kebobolan gol penyama kedudukan

Meski kegagalan mempertahankan keunggulan pada menit-menit akhir membuat kubu tuan rumah frustrasi, City telah melewati ujian terberat dalam jadwal fase liga mereka tanpa kekalahan. Mereka memasuki laga Kamis dengan dua poin dari dua pertandingan pertama.

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Menilai penampilan timnya setelah pertandingan, pelatih kepala City Jeglertz mengatakan kepada BBC Two: "Perasaan saya campur aduk. Saya pikir penampilan kami sangat bagus, kami memainkan pertandingan yang hebat, menciptakan peluang mencetak gol, dan secara umum mengendalikan permainan sepanjang laga. Saya pikir ada beberapa periode di babak pertama ketika mereka sedikit lebih baik daripada kami.

"Namun, tentu saja kami akhirnya kebobolan menjelang akhir pertandingan dan itu sedikit membekas. Itu mengecewakan, tetapi secara keseluruhan penampilan kami hari ini menunjukkan kualitas yang kami miliki."

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Jadwal menguntungkan tingkatkan peluang lolos

Dengan tiga poin saat mencapai pertengahan fase liga, skuad Jeglertz masih harus berjuang untuk memastikan kelolosan ke babak gugur. Namun, City akan sangat diunggulkan dalam tiga pertandingan Eropa tersisa melawan Inter Milan, BK Hacken, dan Austria Wien. Jika mampu mengubah permainan mereka yang menjanjikan menjadi kemenangan dengan penyelesaian akhir yang efektif dalam laga-laga mendatang, City semestinya bisa memastikan tempat di fase berikutnya dengan nyaman.