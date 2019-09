Fullback , Dimitri Foulquier [26 tahun], sedang apes. Pemain asal Guadeloupe itu baru mengalami debut yang buruk di Liga Primer Inggris.

Foulquier diturunkan manajer Quique Sanchez Flores sebagai starter saat Watford dibabat 0-8 oleh pada pekan kelima EPL di Stadion Etihad, Sabtu (21/9).

Yang menarik, Flores memplot Foulquier sebagai gelandang kanan. Ia bertugas memfilter serangan City sebelum benar-benar sampai ke bek kanan Kiko Femenia.

Sayangnya, Watford sudah kebobolan lima gol dalam 18 menit pertama dan Foulquier, yang baru menyentuh bola sembilan kali, ditarik keluar pada menit waktu yang terbilang tidak lazim untuk pemain yang bersih dari cedera.

Dimitri Foulquier has been substituted 33 minutes into his Premier League debut for Watford



Nightmare start 😳 pic.twitter.com/zWTwfjpPG5