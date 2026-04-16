Manchester City dan Guardiola mengucapkan selamat tinggal kepada pemain baru senilai 50 juta euro

Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, demikian dikonfirmasi oleh klub peringkat kedua di Liga Premier pada Kamis. Gelandang asal Portugal berusia 31 tahun itu akan hengkang dari Etihad Stadium dengan status bebas transfer. Silva didatangkan dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro beberapa tahun lalu.

Silva didatangkan pada 2017 dan hampir sembilan tahun kemudian telah mencatatkan 451 penampilan. Pemain berpengalaman ini telah meraih tak kurang dari 19 trofi, termasuk enam gelar liga, dua kali Piala FA, dan Liga Champions pada 2023. Trofi terbaru adalah EFL Cup, yang diraih dengan mengalahkan Arsenal.

''Bernardo kini akan fokus meraih lebih banyak trofi selama sisa waktunya di City, mengingat tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki peluang besar untuk merebut gelar Premier League maupun FA Cup. Singkatnya, ia akan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik dan paling dicintai City sepanjang masa,'' demikian bunyi pernyataan di situs resmi klub.

Silva menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus di halaman Instagram-nya. ''Ketika saya tiba di sini sembilan tahun lalu, saya mengejar mimpi seorang bocah kecil. Saya ingin sukses dalam hidup, mencapai hal-hal besar. Kota ini dan klub ini telah memberi saya jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih banyak daripada yang pernah saya harapkan.''

"Apa yang telah kita menangkan dan raih bersama adalah warisan yang akan selalu saya hargai di hati saya. The Centurions, quadruple nasional, Treble, Four In A Row, dan masih banyak lagi. Itu tidak terlalu buruk," kata gelandang yang sangat sukses ini.

Silva sangat berterima kasih kepada Pep Guardiola dan rekan-rekan setimnya. ''Kepada klub, Pep, staf, dan semua rekan setim saya selama sembilan tahun terakhir: terima kasih atas semua kenangan indah dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi bagian dari perjalanan ini selama ini. Suasana yang kami ciptakan setiap hari di lapangan latihan membuat saya merasa seperti di rumah sendiri dan menjadi bagian dari sebuah keluarga besar. Mari kita nikmati bersama-sama beberapa minggu terakhir ini dan berjuang untuk apa yang masih bisa ditawarkan musim ini.”