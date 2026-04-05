Manchester City dan Chelsea mendapat undian yang sangat menguntungkan untuk babak semifinal Piala FA

Segera setelah kemenangan Leeds United atas West Ham United di ajang piala, undian untuk babak semifinal Piala FA telah dilakukan. Manchester City dan Chelsea, dua favorit utama untuk memenangkan turnamen piala nasional ini, tidak akan saling berhadapan.

Leeds menang pada hari Minggu setelah pertandingan yang spektakuler melalui adu penalti melawan West Ham. Tim yang diperkuat oleh Joël Piroe dan Pascal Struijk ini dipasangkan dengan Chelsea dalam undian, yang sehari sebelumnya, berkat gol dari Jorrel Hato, tidak memberi ampun kepada klub League One Port Vale (7-0).

Chelsea memang favorit sejak awal, namun The Blues telah diberi peringatan. Dalam laga liga, Chelsea hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang sendiri melawan Leeds, yang pada Desember lalu bahkan terbukti terlalu tangguh bagi tim London tersebut: 3-1.

Manchester City secara teori memiliki perempat final tersulit, dengan pertandingan kandang melawan Liverpool. Meskipun The Reds memulai dengan menjanjikan, pasukan Pep Guardiola akhirnya mengalahkan mereka dengan telak (4-0). Erling Braut Haaland mencetak hat-trick.

City kini akan menghadapi semifinal melawan klub Championship, Southampton. The Saints menciptakan kejutan besar pada Sabtu lalu dengan mengalahkan Arsenal di kandang sendiri, yang sedang dalam jalur kuat menuju gelar juara Inggris. Skor akhir 2-1, melampaui semua prediksi.

Semifinal akan dimainkan pada akhir pekan 25/26 April. Kedua pertandingan akan digelar di Wembley.

Undian semifinal Piala FA:

Chelsea - Leeds United

Manchester City - Southampton