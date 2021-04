Viral! Bisikan Erling Haaland & Phil Foden Pasca-Manchester City Singkirkan Borussia Dortmund

Pelukan dan bisikan antara Phil Foden dan Erling Haaland setelah peluit akhir laga Manchester City kontra Borussia Dortmund menghebohkan media sosial.

Terbaru, Man City sukses mengalahkan Dortmund dengan skor 2-1 pada leg kedua perempat-final Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Kamis (15/4) dini hari WIB.

Dortmund sempat unggul cepat lewat Jude Bellingham pada menit ke-15. Tapi, City mampu membalikkan skor pada paruh kedua via sepakan penalti Riyad Mahrez (55’) dan Foden (75’).

Erling Haaland to Phil Foden🗣️"I said maybeeee...."



Phil Foden reply🗣️"You're my wonderwall"



source: @liamgallagher pic.twitter.com/yTJCX0ciyj