Manchester City berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan pemain bintangnya

Masih belum pasti apakah pemain bintang Rodri akan tetap membela Manchester City setelah musim ini berakhir. Gelandang berpengalaman tersebut tidak menutup kemungkinan untuk hengkang pada musim panas mendatang. City telah melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan pemain asal Spanyol itu.

The Citizens harus lama kehilangan Rodri karena cedera lutut yang parah dan beberapa cedera baru-baru ini. Namun, belakangan ini kondisinya semakin membaik dan sang pengatur permainan kembali menjadi sosok penting bagi tim.

Baru-baru ini, pemain Spanyol berusia 29 tahun itu dikaitkan dengan Real Madrid, dan ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan tersebut. “Fakta bahwa saya pernah bermain untuk Atlético Madrid tidak menghalangi saya untuk bermain di Real Madrid. Orang lain juga telah mengambil langkah itu, dan Anda tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia; saya ingin kembali ke Spanyol.”

Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, Man City kini telah mengajukan tawaran kontrak baru kepada sang pemain dalam upaya untuk mempertahankannya. Hal ini diharapkan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai masa depannya, meskipun tetap ada kemungkinan ia akan hengkang dengan nilai transfer yang besar.

Romano melaporkan melalui akunnya di X bahwa keputusan akhir ada di tangan Rodri dan keluarganya. Jika ia menolak tawaran baru tersebut, klub Inggris itu akan meminta biaya transfer yang cukup besar untuk melepasnya pada musim panas ini. Opsi lain adalah ia hengkang secara gratis ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Rodri merupakan salah satu pilar utama tim asuhan Pep Guardiola. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 293 pertandingan untuk City, mencetak 28 gol, dan memberikan 32 assist. Selain itu, ia telah memenangkan dua belas trofi berbeda bersama klub tersebut. Dengan satu-satunya golnya di final Liga Champions musim 2022/23 melawan Inter, ia juga membawa Man City meraih trofi Liga Champions pertamanya.