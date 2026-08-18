Manchester City berpotensi kehilangan gelandang senilai 60 juta selain Rodri

Newcastle United berbicara dengan Manchester City mengenai kemungkinan transfer Nico González. Hal ini dilaporkan jurnalis David Ornstein dari The Athletic pada Selasa. Nominal transfer untuk gelandang Spanyol itu masih belum dibahas.

Manajer Matthias Jaissle melihat Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) dan Bruno Guimarães (Arsenal) pergi pada musim panas ini. Karena itu, Newcastle United mencari tambahan kekuatan di lini tengah, sesaat sebelum musim baru Liga Primer dimulai.

Menurut Ornstein, selain González, Newcastle United juga sudah memetakan sejumlah opsi lain. Masih harus ditunggu apakah dan kapan tawaran pembuka akan diajukan kepada Manchester City.

González pindah dari FC Porto ke Manchester City pada Februari 2025 dengan nilai 60 juta euro. Pada musim penuh pertamanya di bawah Pep Guardiola, ia mencatatkan 41 penampilan, meski setelah pergantian tahun hanya dua kali menjadi starter di Liga Primer.

Gelandang yang diminati Newcastle United itu masuk ke lapangan pada fase akhir pertandingan Manchester City pada Minggu. Runner-up musim lalu itu kalah cukup telak 3-0 dari juara Arsenal dalam duel Community Shield.

González sebelumnya menegaskan pada awal bulan ini bahwa ia tidak memiliki masalah dengan perannya sebagai pemain cadangan di Manchester City. Selain itu, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan di klub yang masih mengikatnya dengan kontrak dua tahun lagi. Gelandang itu merupakan produk akademi FC Barcelona.

Newcastle United pada musim panas ini sudah merekrut enam pemain. Itu termasuk Sean Steur, yang diboyong dari Ajax dengan nilai maksimal 27 juta euro.

Manchester City pada Selasa mengumumkan bahwa Rodri resmi pindah ke Barcelona. Juara dunia asal Spanyol itu menghasilkan pemasukan maksimal 75 juta euro untuk raksasa Inggris tersebut.