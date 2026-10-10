Manchester City Bernegosiasi Secara Rahasia dengan Liga Primer soal Kasus Bersejarah

Sejumlah laporan media mengungkap bahwa Manchester City telah menjalin negosiasi rahasia dengan Liga Primer Inggris "Premier League", dalam upaya mencapai penyelesaian terkait kasus pelanggaran finansialnya, dengan imbalan membayar denda dalam jumlah besar demi menghindari kemungkinan sanksi olahraga, di antaranya pencabutan gelar dan degradasi dari kompetisi.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Marca" dari jaringan "Bloomberg", pembicaraan tersebut berlangsung sebelum pengumuman keputusan yang menyatakan klub bersalah atas sebagian besar tuduhan yang ditujukan kepadanya, tetapi tidak membuahkan kesepakatan, setelah negosiasi antara kedua pihak menemui jalan buntu.

Sebuah komite independen sebelumnya menyimpulkan bahwa Manchester City bersalah atas 114 dari total 115 pelanggaran finansial yang dituduhkan kepadanya, terkait periode antara tahun 2009 dan 2018, sementara klub mengajukan banding, dengan tetap berpegang pada sikapnya yang menolak tuduhan tersebut.

Denda Besar demi Menghindari Sanksi Olahraga

Menurut yang dilaporkan "Bloomberg", manajemen Manchester City mengusulkan tercapainya kesepakatan yang mengharuskan pembayaran denda dalam jumlah besar, sebagai ganti menghadapi sanksi yang bisa mencapai degradasi administratif atau pencabutan sebagian gelar klub.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Namun, Liga Primer Inggris tidak menerima usulan tersebut, sehingga kasus ini terus berjalan di jalur disipliner, sambil menantikan hasil banding yang diajukan oleh klub.

Berdasarkan laporan itu, nasib banding diperkirakan akan diputuskan pada Februari mendatang, dan setelah itu barulah ditentukan arah kemungkinan sanksi sesuai dengan hasil proses tersebut.

Rincian Kasus Manchester City

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran finansial yang dilakukan klub sepanjang sembilan musim, dari 2009-2010 hingga 2017-2018. Komite independen menyimpulkan bahwa Manchester City menggelembungkan pendapatannya lebih dari 900 juta pound sterling, setara sekitar 1,2 miliar dolar, melalui perjanjian sponsorship yang oleh penyelidikan disebut fiktif, dengan tujuan menyembunyikan kebenaran sumber pendanaan dan menghindari aturan finansial.

Komite juga menyimpulkan bahwa klub menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan tidak mematuhi batas pengeluaran yang diberlakukan Liga Primer Inggris dan Asosiasi Sepak Bola Eropa, selain pelanggaran yang terkait dengan kerja sama dalam penyelidikan.

Manchester City membantah kebenaran tuduhan tersebut, dan telah mengumumkan banding atas keputusan itu, dengan menegaskan bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan mendasar dalam hukum, prinsip, dan fakta.

Kemungkinan sanksi, jika keputusan dikukuhkan pada tahap banding, berkisar antara denda dalam jumlah besar dan pengurangan poin, hingga degradasi administratif, sementara nasib gelar-gelar klub tetap menjadi tanda tanya di tengah berlanjutnya kasus ini.