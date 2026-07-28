Manchester City memberikan pukulan telak bagi ambisi Real Madrid di bursa transfer, setelah mengumumkan perpanjangan kontrak bek mereka untuk lima tahun tambahan, sehingga sang pemain akan melanjutkan kariernya di Etihad Stadium hingga musim panas 2031, dalam langkah yang menegaskan keinginan klub Inggris itu untuk mempertahankan salah satu bek andalannya.

Nama pemain Kroasia, Josko Gvardiol, sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir, setelah surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa sang pemain ditawarkan kepada klub kerajaan tersebut, yang sangat mengagumi kualitas teknis dan kemampuan bertahannya. Namun, Manchester City segera mengakhiri polemik itu dengan memperpanjang kontrak bintang Kroasia mereka.

Manchester City mengumumkan penandatanganan kontrak baru Josko Gvardiol yang berdurasi lima tahun, sehingga sang pemain tetap terikat dengan klub hingga musim panas 2031.

Sejak bergabung dengan City dari Leipzig pada musim panas 2023, bek Kroasia itu telah memantapkan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di sepak bola Eropa, berkat penampilan konsistennya dan kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi di lini belakang.

Gvardiol berusia 24 tahun, dan menonjol dengan kemampuannya bermain di jantung pertahanan, di samping kualitasnya yang tinggi di posisi bek kiri, di mana ia tampil dengan level menawan yang menjadikannya salah satu elemen andalan dalam skuad tim.

Hingga kini, Gvardiol telah menjalani 122 pertandingan dengan seragam Manchester City, dan mencetak 13 gol di dalamnya, angka-angka yang mencerminkan kontribusi ofensifnya di samping perannya dalam bertahan.

Selama masa kebersamaannya dengan tim, ia turut berkontribusi meraih enam gelar besar, yaitu: "Liga Primer Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, dan Community Shield".

Ia juga menjadi elemen inti dalam skuad timnas Kroasia, karena telah tampil dalam 52 pertandingan internasional, dan menjadi bagian dari skuad Kroasia di babak final Piala Dunia.

Saya tidak ragu menerima perpanjangan

Gvardiol mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas penandatanganan kontrak barunya, menegaskan bahwa keinginannya sudah jelas sejak awal.

Bek Kroasia itu berkata: "Begitu saya tahu keinginan Manchester City untuk memperpanjang kontrak saya, saya langsung menyadari bahwa inilah yang saya inginkan. Suporter City luar biasa terhadap saya sejak hari pertama, dan klub ini menyediakan segalanya bagi para pemain. Ini adalah tempat terbaik yang bisa ditempati pemain mana pun."

Ia melanjutkan: "Saya mendapatkan banyak cinta dan rasa hormat selama tiga tahun terakhir, dan saya sangat menghargainya serta tidak menganggapnya sebagai hal yang biasa. Para pemain di sini luar biasa, ini adalah kelompok berkelas dunia, muda, dan penuh potensi. Saya benar-benar yakin kami akan meraih kesuksesan besar dalam tahun-tahun mendatang."

Di sisi lain, Hugo Viana, direktur sepak bola Manchester City, menegaskan bahwa klub berupaya keras mengamankan masa depan bek Kroasia itu, mengingat nilai besar yang ia miliki di dalam tim.

Ia berkata: "Josko adalah pemain yang sangat dipercaya oleh klub. Ia seorang pemuda dengan profesionalitas tinggi, dan memang salah satu bek terbaik di dunia. Manchester City berkomitmen untuk mempertahankan talenta-talenta terbaiknya, dan karena itu kami sangat senang dapat mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru ini."

Direktur sepak bola Manchester City itu melanjutkan: "Josko menjelmakan semua yang kami cari dalam diri seorang bek, ia mampu bermain di lebih dari satu posisi, memiliki kecepatan dan kekuatan, serta memberikan tambahan ofensif yang istimewa. Ia pemain yang luar biasa."

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Di samping kualitas teknisnya, Josko memiliki kepribadian yang hebat dan mentalitas profesional yang selalu mendorongnya untuk memberikan yang terbaik, hal yang sepenuhnya sejalan dengan visi klub. Kami mengucapkan selamat kepadanya atas penandatanganan kontrak baru ini, dan kami menantikan untuk membantunya mewujudkan seluruh potensinya dalam tahun-tahun mendatang."