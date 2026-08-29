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Manchester City atau Tottenham Hotspur? Cody Gakpo ambil keputusan dan punya preferensi yang jelas

Transfers
Tottenham Hotspur
Liverpool
Manchester City
C. Gakpo
Premier League

Manchester City serius memburu Cody Gakpo. Menurut Fabrizio Romano, klub raksasa Inggris itu kini telah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Liverpool tersebut dan melihat pemain internasional Belanda itu sebagai sosok penting untuk memperkuat lini depan.

Liverpool dan City saat ini sedang berdiskusi mengenai nilai transfer yang harus dibayarkan. Fleksibilitas Gakpo membuatnya menarik bagi manajer Enzo Maresca. Penyerang berusia 27 tahun itu bisa bermain sebagai winger kiri dan kanan, serta juga dapat dimainkan sebagai penyerang tengah.

Sementara itu, Liverpool tidak terlalu antusias melepas Gakpo. Klub itu hanya ingin bekerja sama dalam transfer jika lebih dulu mendatangkan pengganti yang layak. Dengan Bradley Barcola, Liverpool kini sudah berada di ambang mendapatkan tambahan penting untuk lini serang.

Selain itu, Ismaïla Sarr juga masuk radar Liverpool. Klub raksasa Inggris itu tertarik kepada penyerang Crystal Palace tersebut. Menurut Romano, sudah ada tawaran untuknya yang bernilai setara 58 juta euro.

Di sisi lain, minat terhadap Yankuba Minteh tampaknya telah mendingin. Tawaran pertama sebesar 50 juta pound ditolak, dan Liverpool juga melihat tawaran yang ditingkatkan menjadi 60 juta pound ditolak mentah-mentah oleh Brighton.

Karena itu, situasi menarik pun muncul bagi Gakpo. Tottenham Hotspur juga meminati pemain internasional Belanda itu dan pada Juli sudah mencapai kesepakatan personal dengannya. Gakpo masih terikat kontrak di Anfield hingga pertengahan 2030.


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