Manchester City Akhiri Spekulasi soal Tawaran Real Madrid untuk Rodri

Meski pemberitaan di Spanyol soal Real Madrid yang mendekati langkah untuk merekrut bintang Spanyol Rodri kian mengemuka, Manchester City akhirnya buka suara untuk mengakhiri spekulasi, dengan menegaskan bahwa klub belum menerima tawaran resmi apa pun dari Los Blancos, serta bahwa semua kabar yang beredar muncul akibat penampilan luar biasa yang ditunjukkan sang pemain di Piala Dunia terakhir.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkapkan bahwa mereka telah menghubungi manajemen Manchester City untuk menanyakan kebenaran kabar yang mengaitkan Rodri dengan kepindahan ke Real Madrid, terutama di tengah meningkatnya tuntutan suporter di dalam klub Kerajaan tersebut akan pentingnya merekrut gelandang Spanyol itu selama periode bursa transfer musim panas ini.

Tekanan terhadap manajemen Real Madrid dari pihak suporter dan media semakin meningkat, menuntut agar Rodri direkrut ke skuad pelatih Portugal Jose Mourinho. Tuntutan ini bukanlah hal baru, karena sebelumnya pernah berulang dengan nama-nama lain pada tahun-tahun yang lalu, namun kali ini tampak lebih mendesak, didukung oleh penampilan mencolok yang ditunjukkan sang pemain di Piala Dunia.

Para pejabat Manchester City, menurut surat kabar tersebut, menegaskan bahwa suasana di dalam klub berlangsung dengan ketenangan penuh, dan bahwa mereka tidak merasa cemas sama sekali soal masa depan sang pemain, terutama karena kontraknya masih tersisa satu tahun lagi, hal yang memberi klub posisi kuat dalam menyikapi segala perkembangan di masa depan.

Klub Inggris itu menegaskan bahwa mereka belum menerima tawaran apa pun dari Real Madrid, membantah adanya negosiasi atau kontak resmi antara kedua belah pihak, serta menganggap bahwa apa yang diberitakan media tidak lebih dari reaksi wajar terhadap penampilan istimewa yang ditunjukkan Rodri di Piala Dunia, yang menegaskan pemulihannya secara penuh dari cedera yang membuatnya absen dari lapangan dalam waktu yang lama.

Kapten timnas Spanyol itu sebelumnya berhenti bermain di pertengahan musim lalu demi fokus pada pemulihan penuh dari cedera lutut, sebelum akhirnya kembali dengan kuat selama turnamen Piala Dunia, di mana ia menunjukkan penampilan istimewa yang mengembalikan namanya ke garis depan bursa transfer.

Untuk saat ini, Rodri bersiap menjalani operasi ringan pada punggung guna mengatasi masalah yang dideritanya, namun rencana yang telah disusun menunjukkan kesiapannya untuk kembali bersamaan dengan bergulirnya musim baru pada akhir Agustus, baik ia tetap bersama Manchester City maupun pindah ke klub lain, meski manajemen klub Inggris itu bersikeras mempertahankannya.

Meski masih tersisa lebih dari sebulan hingga penutupan bursa transfer musim panas, semua skenario masih terbuka. Laporan media mengindikasikan bahwa Rodri berkeinginan menjalani pengalaman baru di Liga Spanyol, dan menjadikan mengenakan seragam Real Madrid sebagai tujuan utama pada tahap mendatang.

Meski demikian, sumber-sumber menegaskan bahwa Real Madrid dan Manchester City sejauh ini sepakat pada satu fakta, yaitu tidak adanya kemajuan apa pun dalam urusan ini, karena belum ada pertemuan yang digelar antara kedua klub, tidak ada negosiasi resmi yang dimulai, serta belum tercapai kesepakatan apa pun.

"AS" menyebutkan bahwa hubungan antara Real Madrid dan Manchester City tergolong salah satu hubungan terbaik di antara klub-klub besar Eropa, diwarnai jalur komunikasi langsung dan istimewa, namun klub Kerajaan itu hingga kini belum mengambil langkah resmi apa pun untuk merekrut Rodri, dan tidak terjadi komunikasi apa pun dengan manajemen Manchester City soal sang pemain, sehingga semua kabar yang beredar hingga saat ini tetap sebatas spekulasi belaka.