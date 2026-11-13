Manajer Tottenham Roberto De Zerbi dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Liga Primer Inggris untuk Oktober setelah membawa timnya bangkit secara luar biasa dan keluar dari zona degradasi

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Roberto De Zerbi resmi mendapat pengakuan atas dampak besarnya di Tottenham Hotspur setelah meraih penghargaan Manajer Terbaik Liga Primer untuk bulan Oktober. Juru taktik asal Italia itu membawa peningkatan performa signifikan yang mengangkat klub London utara tersebut menjauh dari papan bawah klasemen.

Iklan

Kesuksesan pada Oktober mendorong kebangkitan Tottenham

Liga Primer telah mengonfirmasi bahwa De Zerbi terpilih sebagai Manajer Terbaik Bulan Oktober 2026. Sepanjang Oktober, De Zerbi membawa timnya meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, rangkaian hasil yang mengangkat klub tersebut keluar dari zona degradasi.

Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi staf pelatih klub. Pelatih asal Italia itu menjadi manajer Tottenham pertama yang meraih penghargaan individu tersebut sejak Ange Postecoglou, yang memenanginya selama tiga bulan berturut-turut dari Agustus hingga Oktober 2023 pada musim pertamanya di Liga Primer.

De Zerbi menekankan peran seluruh tim

Rangkaian hasil tanpa kekalahan Tottenham pada Oktober dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Manchester United, sebelum kemenangan meyakinkan atas Coventry (3-1), Chelsea (2-0) dan Crystal Palace (2-0) membawa mereka naik di klasemen. Berbicara kepada situs resmi Tottenham Hotspur, De Zerbi segera mengalihkan pujian kepada skuad dan staf di balik layar.

“Saya merasa baik, saya senang. Saya ingin berterima kasih kepada para pemain saya dan klub saya karena ini bukan berkat saya seorang. Sebagai pelatih, Anda bekerja dengan sangat, sangat banyak orang, dan sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada semuanya,” kata De Zerbi kepada kanal media resmi klub.

Iklan Iklan

Dari persaingan menghindari degradasi hingga naik ke papan tengah

Penghargaan tersebut tampak sulit dibayangkan setelah awal musim yang buruk, ketika Tottenham gagal menang dalam enam pertandingan pertama mereka dan hanya meraih tiga hasil imbang serta menelan tiga kekalahan. Namun, kebangkitan impresif pada Oktober mengangkat klub London utara itu keluar dari zona bahaya hingga ke peringkat ke-11 dengan 12 poin.

Pertandingan berikutnya TOT Premier League 10.00 IPS

“Lima pertandingan pertama musim ini tidak cukup bagus. Sejak pertandingan melawan Manchester United, kami mengubah banyak hal: kami mengubah sikap, meningkatkan kualitas permainan dan kualitas penampilan para pemain. Saya sangat bangga dengan respons ini,” tambah pelatih asal Italia itu saat menerima penghargaan.

Berusaha bangkit setelah jeda internasional

Namun, laju Tottenham tersendat pada awal November setelah menelan kekalahan mengecewakan 1-0 di kandang Leeds United. De Zerbi kini akan berusaha membawa timnya kembali meraih kemenangan setelah jeda internasional saat ini. Klub London utara itu akan kembali bertanding dengan menjamu Ipswich Town pada 21 November, sebelum bertandang menghadapi Sunderland pada 29 November.