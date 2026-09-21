Direktur timnas Italia, Gabriele Oriali, memperingatkan bahwa Azzurri akan memasuki "fase sulit" dengan kembalinya Roberto Mancini melatih tim nasional, di saat Italia bersiap menghadapi Belgia di UEFA Nations League.

Timnas Italia memulai pemusatan latihan pertamanya di bawah kepemimpinan Mancini, dan pertandingan melawan Belgia pada Jumat mendatang akan menjadi laga perdananya, sebelum bermain melawan Turki di kandang lawan pada 28 September, lalu menghadapi Prancis pada 2 Oktober.

Oriali kembali ke jabatannya bersama Mancini setelah periode sebelumnya yang mereka mahkotai dengan gelar Euro 2020.

Situs Football Italia mengutip pernyataan Oriali kepada saluran Rai 2: "Ini jelas bukan momen terbaik bagi sepakbola Italia, kami tahu bahwa kami sedang menuju ke fase sulit".

Ia menambahkan: "Para pemain juga perlu menyadari hal itu. Yang penting adalah semua orang memahami momen ini, membagikannya, memikul tanggung jawab kolektif, rasa hormat, dan sedikit kedisiplinan, semua itu tidak pernah merugikan".

Ia melanjutkan: "Dengan menemukan semangat tim ini, dan kekompakan kolektif, kami bisa meraih hasil".

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Oriali mengecam suporter Juventus

Oriali mengkritik suporter Juventus (Ultras) yang membelakangi lapangan saat mengheningkan cipta untuk mengenang legenda Italia dan Inter Milan, Sandro Mazzola.

Mantan pemain Inter itu berkata: "Saya ingat sesi latihan pertama di Pinetina, Mazzola adalah salah satu orang yang menyambut saya dengan tangan terbuka".

Ia menambahkan: "Suatu hari ia mengantar saya pulang ke rumah setelah latihan, orang-orang tidak percaya ketika melihatnya. Saya hanya punya kenangan indah tentangnya sebagai rekan setim dan sebagai pribadi, tanpa melupakan bahwa ia juga seorang direktur hebat yang membawa Ronaldo ke Liga Italia".

Ia melanjutkan: "Ultras yang membelakangi lapangan adalah pemandangan yang buruk. Saya berharap orang-orang ini dapat diidentifikasi dan dikeluarkan dari stadion, ini hal yang memalukan. Ada pahlawan yang melampaui jersey yang mereka kenakan, dan ini hanyalah sebuah tindakan yang disayangkan".