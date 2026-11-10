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Pelatih kepala Manchester United Michael Carrick tiba di Carrington pada Selasa pukul 07.15, sementara para petinggi klub bersiap menggelar pembicaraan krusial yang bisa berujung pada pemecatannya hari ini. Dengan Manchester United terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris, pelatih tim nasional Amerika Serikat Mauricio Pochettino muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengambil alih jabatan tersebut.

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Datang pagi untuk berlatih sebelum pembicaraan penting

Menurut Daily Mail, Carrick datang lebih awal untuk melatih skuad yang kekurangan pemain sebelum kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox mengadakan pembicaraan melalui video dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe. Hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa pada Minggu membuat pelatih berusia 45 tahun itu hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan liga, awal terburuk klub sejak Sir Alex Ferguson menggantikan Ron Atkinson 40 tahun lalu. Jika Carrick pergi, klub harus mencari manajer permanen kedelapan sejak 2013.

Pelatih tegaskan tidak akan mundur

Setelah menggantikan Ruben Amorim pada pertengahan Januari, mantan gelandang itu mendapat kontrak dua tahun pada Mei setelah hanya kalah dua kali dalam 17 pertandingan untuk mengamankan posisi ketiga dan tiket ke Liga Champions.

Namun, musim ini berjalan buruk dengan hanya dua kemenangan dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, yang diraih di kandang melawan tim promosi Ipswich Town dan klub Azerbaijan Sabah.

Meski tetap bertahan setelah kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth bulan lalu, kekalahan dari Chelsea, kemenangan setelah bangkit melawan Roma di kompetisi Eropa pada tengah pekan, serta hasil imbang hari Minggu gagal meredakan tekanan.

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Ketika ditanya seusai laga melawan Villa apakah ia akan mempertimbangkan untuk mundur, Carrick mengatakan: "Itu tidak akan terjadi.

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"Sekarang bulan November. Saya tidak suka situasi ini dan posisi kami saat ini. Namun, kami bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Saya cukup jelas mengenai arah yang harus dituju klub, dan klub harus memenangkan pertandingan."

Pelatih asal Argentina jadi kandidat utama

Laporan tersebut menyebut Pochettino, 54 tahun, kini menjadi favorit kuat untuk menggantikan Carrick dan memiliki klausul pelepasan senilai £7 juta dalam kontraknya di AS setelah sebelumnya dikaitkan dengan posisi itu pada 2022 dan 2024. Mantan pelatih Tottenham Hotspur, Chelsea, Southampton, dan Paris Saint-Germain itu memimpin daftar kandidat yang juga mencakup Eddie Howe dan Julian Nagelsmann, yang keduanya dipertimbangkan setelah kekalahan dari Bournemouth.

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Meski Howe, 48 tahun, sebelumnya dipandang sebagai kandidat terdepan, belum ada kontak dengan mantan manajer Newcastle United itu. Klub harus membayar kompensasi £3 juta untuk merekrutnya setelah ia meninggalkan St James' Park pada Juli. Sementara itu, Nagelsmann masih belum terikat dengan klub atau tim mana pun setelah meninggalkan jabatannya bersama Jerman pada musim panas ini, menyusul kekalahan mereka dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar Piala Dunia.

Lawatan ke Anfield menanti setelah jeda

Meski orang-orang dalam klub menegaskan belum ada keputusan akhir dan menyebut pembicaraan soal pemecatan terlalu dini, sejumlah pihak di Old Trafford memperkirakan manajer baru akan ditunjuk selama jeda internasional. United kembali berlaga di kasta tertinggi sepekan dari Minggu ini dengan lawatan berat ke markas rival bebuyutan Liverpool di Anfield. Bergerak cepat selama jeda dua pekan akan memberi siapa pun manajer baru waktu penting untuk mengangkat klub keluar dari zona tiga terbawah.