Manajer Manchester United Michael Carrick angkat bicara soal situasi Manchester City. The Citizens sedang menunggu tuntutan hukuman dari FA atas pelanggaran 114 aturan finansial. Carrick mengatakan dirinya "terkena secara pribadi" oleh tindakan City.

Antara 2009 dan 2018, City melanggar tak kurang dari 114 aturan, demikian kesimpulan FA baru-baru ini. Klub itu pada periode tersebut menyembunyikan pemasukan senilai sekitar satu miliar euro melalui kontrak fiktif dengan mitra komersial. Dalam sembilan tahun itu, City memenangi Premier League tiga kali, Piala FA tiga kali, dan Carabao Cup sekali.

Carrick pada periode itu dua kali finis sebagai runner-up Premier League bersama United. Pada 2012, City merebut gelar berkat gol legendaris Sergio Agüero pada masa injury time melawan QPR dan juga pada 2018, saat menjadi asisten Ole Gunnar Solskjaer, United finis kedua di belakang juara City.

"Dalam sepak bola, semuanya soal keinginan untuk menang, emosi, dan perasaan yang Anda dapatkan saat menang. Banyak dari itu terjadi pada momen itu sendiri," Carrick dikutip dalam konferensi pers jelang duel melawan Tottenham Hotspur oleh antara lain BBC.

"Itu tidak bisa diputar kembali. Itulah momen yang Anda tuju. Pada dasarnya itulah yang kami semua lakukan. Itulah perasaan yang kami semua dambakan. Indahnya usaha untuk memenangi trofi adalah perjalanan menuju ke sana lalu finalnya."

"Anda menang atau Anda kalah. Setelah itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Saya tidak ingin bersikap acuh tak acuh soal ini, tetapi di olahraga apa pun, ketika Anda mendapat medali belakangan, rasanya tidak sama seperti ketika Anda menang pada saat itu juga."

Menurut pedoman Premier League, penyelidikan ini seharusnya selesai sekitar Natal. Dalam hal itu, tuntutan hukuman akan diumumkan pada awal 2027. Namun, apakah penyelidikan itu benar-benar akan rampung pada akhir tahun ini masih belum jelas karena besarnya skandal tersebut.

"Ini telah memunculkan banyak pertanyaan," lanjut Carrick. "Sebagian mendapat jawaban, sebagian tidak. Saya sendiri tentu juga punya pertanyaan soal itu. Ini memengaruhi saya secara pribadi dalam berbagai cara selama periode tertentu."

Carrick tidak mau berspekulasi soal apakah gelar-gelar yang dimenangi City antara 2009 dan 2018 harus dicabut. "Yang ingin saya katakan adalah bahwa demi kepentingan semua pihak, sangat penting ini diselesaikan secepat mungkin."

"Ini belum pernah terjadi, situasi yang unik di level ini, dengan dampak yang begitu besar dalam banyak hal. Kita semua harus tahu apa yang akan terjadi," tutup Carrick.

United memulai musim ini dengan buruk dengan lima poin dari lima pertandingan, tetapi masih lebih baik daripada lawannya, juru kunci sekaligus mantan klub Carrick, Spurs, yang tidak mencetak gol dalam empat laga pertamanya dan hanya memiliki dua poin setelah lima pertandingan.



