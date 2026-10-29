Manajer Manchester United Michael Carrick berbicara pada Kamis tentang status Bruno Fernandes sebagai kapten. Pemain asal Portugal itu dicadangkan akhir pekan lalu setelah kritik yang dilontarkannya terhadap Carrick. Meski demikian, Fernandes tetap menjadi kapten, tegas sang manajer.

United kalah telak 4-1 dari Como di Liga Champions pekan lalu. Seusai pertandingan, Fernandes mengkritik taktik yang diterapkan. Carrick kemudian mencadangkannya saat menghadapi AFC Bournemouth akhir pekan lalu.

United menjalani laga yang nyaris tanpa harapan di Old Trafford. Bournemouth unggul 0-2 saat turun minum dan akhirnya menang 0-3. Meski Fernandes merupakan otak kreatif tim, Carrick tidak menurunkannya sebagai pemain pengganti.

Setelah pembicaraan yang baik antara Carrick dan Fernandes pekan ini, tim peringkat ke-16 Liga Primer itu kini bisa mengalihkan fokus ke Chelsea, lawan mereka pada Sabtu. Belum jelas apakah Fernandes akan kembali menjadi starter di Stamford Bridge, tetapi Carrick memastikan ban kaptennya tidak akan dicopot.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

"Kami sudah memiliki kejelasan mengenai situasi tim dan klub sepakbola ini secara keseluruhan," kata Carrick, yang posisinya berada di bawah tekanan berat. United tidak memenangi satu pun dari delapan pertandingan terakhirnya. "Fernandes adalah pemain penting bagi kelompok ini. Dia sudah menjadi pemain penting dan akan terus demikian."

"Kami harus membuat perbedaan dan mengarahkan keadaan ke arah yang benar. Dia berkomitmen penuh kepada klub sepakbola ini; dia berkomitmen penuh untuk memperbaiki keadaan. Sama sekali tidak ada masalah dalam hal itu."

"Bagi saya, tidak ada yang berubah," lanjut Carrick, yang menyebut keputusan mencadangkan Fernandes berkaitan dengan lawan yang dihadapi. "Itu keputusan berdasarkan apa yang kami rasakan menjelang pertandingan melawan Bournemouth. Hanya itu."

"Dialah yang telah memimpin tim dengan sangat baik begitu lama, dalam banyak pertandingan, dan dia akan terus melakukannya. Sama sekali tidak ada masalah dalam hal itu."

Carrick juga membahas masa depannya sendiri dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan jaminan dari manajemen. "Saya tidak membutuhkan jaminan dari siapa pun. Saya sepenuhnya memahami posisi ini. Saya memahami pekerjaan ini. Saya memahami tanggung jawabnya. Saya memahami apa saja yang menyertainya. Jadi, dalam hal itu, saya benar-benar tidak membutuhkan penegasan dari siapa pun."

Ketika ditanya apakah ia terkejut masih memiliki pekerjaan, Carrick menjawab: "Tidak. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya. Saya di sini untuk melakukan yang terbaik bagi tim, dan saya sangat ingin membuat kami lebih baik serta memperbaiki keadaan. Jadi tidak, saya tidak terkejut," kata Carrick.