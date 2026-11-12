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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Manajer Liverpool Andoni Iraola dibuat “terisak-isak” saat polemik cedera Dominik Szoboszlai mencuat selama jeda internasional

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Liverpool menjadi pusat perdebatan sengit soal kondisi fisik Dominik Szoboszlai menyusul insiden kontroversial dalam kemenangan mereka baru-baru ini atas Crystal Palace. Meski terlihat kesakitan dan lututnya dibalut perban tebal, gelandang itu diizinkan terus bermain di Selhurst Park, memicu kemarahan para pengamat di negara asalnya.

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Tetap bermain meski kesakitan

Pemain asal Hungaria itu membutuhkan penanganan medis sesaat sebelum jeda dalam kemenangan tandang Liverpool 3-1 atas Crystal Palace. Alih-alih ditarik keluar, ia kembali untuk babak kedua dengan balutan tebal di lututnya.

Szoboszlai terus bermain hingga menit ke-69 sebelum akhirnya diganti. Meski jelas mengalami masalah fisik, gelandang itu diizinkan bergabung dengan Hungaria untuk pertandingan Nations League mendatang.

Csank murka atas keputusan Liverpool

Keputusan untuk mempertahankan sang pengatur serangan yang cedera di lapangan membuat mantan kapten dan pelatih Hungaria, Janos Csank, geram. Berbicara kepada Blikk, pria berusia 80 tahun itu mengaku tak habis pikir dengan tindakan klub Premier League tersebut.

“Saya benar-benar kesal. Szoboszlai terjatuh di lapangan pada babak pertama, dan saat jeda saya yakin dia tidak akan kembali bermain pada babak kedua,” kata Csank. “Lalu saya melihatnya berdiri di lapangan, dengan pita perekat hitam di kaki, di lututnya.

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“Lalu pelatih [Andoni Iraola] mulai menangis tersedu-sedu sambil mengatakan bahwa dia cedera. Dia seharusnya langsung diganti; mereka unggul 1-0. Jeda babak tiba, lalu dia menyuruhnya kembali bermain dalam keadaan cedera, dengan lutut diperban. Saya sampai tak habis pikir! Saya benar-benar tidak mengerti.”

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Iraola khawatir kembali menghadapi krisis saat jeda internasional

Federasi Sepak Bola Hungaria segera menanggapi situasi tersebut dengan merilis pernyataan singkat: “[Szoboszlai], yang diganti pada menit ke-69 dalam pertandingan Liverpool kemarin, sedang menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku dalam kasus seperti ini. Tentu saja, kami akan mengabarkan perkembangannya kepada publik sesegera mungkin.”

Setelah dipastikan Szoboszlai akan tetap bersama tim nasionalnya, Iraola mengungkapkan rasa frustrasinya.

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“Hal terakhir yang kami butuhkan sekarang adalah kehilangan pemain dalam pertandingan internasional. Terakhir kali, kami kehilangan tiga pemain yang sangat penting,” ujar pelatih Liverpool itu. “Itulah hal terakhir yang kami butuhkan, jadi saya harap dia bisa menjaganya. Saya rasa lututnya sedikit terentang berlebihan. Dia baik-baik saja, tetapi belum 100 persen.

“Jadi, dia harus berhati-hati dan melihat apakah dia bisa bermain bersama tim nasional atau tidak. Saya juga berharap kejadian pada jeda internasional sebelumnya, ketika kami kehilangan Alex [Alexander Isak], Cody [Gakpo], Dom, tidak terulang. Jadi, semoga saja kondisi kami lebih baik dalam dua minggu.”

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Dua laga penting Nations League menanti

Masih ada keraguan besar apakah Szoboszlai akan cukup bugar untuk tampil melawan Georgia pada Sabtu. Staf medis Hungaria akan memantau pemulihannya dengan saksama menjelang pertandingan itu dan laga berikutnya melawan Irlandia Utara.

Bagi Liverpool, prioritasnya tetap memastikan gelandang mereka kembali ke Merseyside dalam kondisi optimal. Iraola berharap tugas internasional itu tidak memperparah masalah lutut Szoboszlai sehingga Liverpool terhindar dari krisis cedera lain yang merugikan.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
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  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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