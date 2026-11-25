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Oliver Glasner pada Rabu menyampaikan penilaian jujur tentang kondisi Nottingham Forest saat ia tiba. Menurut manajer asal Austria itu, standar klub jauh dari tinggi.

Glasner bergabung dengan Forest musim panas lalu setelah beberapa tahun yang sangat sukses bersama Crystal Palace. Namun, sejauh ini kiprahnya di City Ground jauh dari harapan: The Tricky Trees berada di peringkat ke-17 Liga Primer, hanya unggul dua poin atas Palace yang menghuni dasar klasemen.

Saat ini Forest sedang bersiap menghadapi Chelsea di kandang pada Jumat malam mendatang. "Stabilitas dalam sebuah perusahaan berarti memiliki standar," kata Glasner. "Setiap orang yang bergabung berkomitmen pada standar tersebut. Sejujurnya, menurut saya standarnya belum cukup tinggi."

"Kami punya pemain yang sudah empat tahun di sini tetapi tidak bisa berbahasa Inggris," ujar Glasner tanpa menyebut nama. "Jika Anda pergi ke Italia, setiap pemain memberikan wawancara dalam bahasa Italia setelah tiga bulan. Jika saya ingin menjadi manajer di Inggris, saya harus bisa berbahasa Inggris. Jika saya ingin menjadi manajer di Italia, saya harus bisa berbahasa Italia."

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"Kalau tidak, Oliver Glasner, jika ingin berbicara dalam dialek sendiri, tetaplah di rumah di Austria. Di sana semua orang memahami Anda, tetapi tidak di tempat lain," ujar pelatih berusia 52 tahun asal Salzburg itu.

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"Kami ingin membangun Nottingham Forest yang stabil dan mampu secara konsisten bersaing di paruh atas klasemen Liga Primer. Kami hampir mencapainya. Kami yakin tahu langkah-langkah yang harus diambil."

"Kami masih sangat ambisius, tetapi tampaknya prosesnya memakan waktu sedikit lebih lama daripada yang kami semua harapkan. Tujuannya adalah menghadirkan stabilitas di klub ini dan kami masih mengupayakannya."

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"Kami tahu ini masa transisi, katakanlah begitu. Kami masih sangat ambisius, tetapi kami juga punya banyak masalah yang harus diselesaikan."

Glasner berbicara dengan pemilik Forest, Evangelos Marinakis, di London pada Senin. "Dia bertanya: 'Apa yang kalian butuhkan? Apa yang ingin kalian tingkatkan di sini, baik dalam skuad, staf, maupun lingkungan klub?'" ungkap Glasner. "Dia menginginkan yang terbaik bagi Nottingham Forest, dia menginginkan yang terbaik bagi semua orang di sini."

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Menurut BBC Glasner ingin mendatangkan lima pemain baru pada Januari. "Kami harus melakukan perbaikan pada skuad, staf, dan lingkungan klub, dan itulah yang kami bicarakan. Pertemuan itu luar biasa dan perjalanan selama enam jam tentu sepadan," pungkas Glasner.