Manajer Bayern, Kompany, murka kepada pemainnya sendiri dan terang-terangan meluapkan kekesalannya

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Vincent Kompany tidak senang dengan Michael Olise. Pemain asal Prancis itu mendapat kartu merah dalam laga Liga Champions melawan Viking FK pada Selasa malam yang berakhir 3-3. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Kompany menunjukkan kekecewaannya terhadap sang pemain.

Bayern München sudah tertinggal 2-0 pada awal laga, sebuah situasi yang sangat mengejutkan. Namun, pada babak kedua, tim asal Jerman itu membalikkan keadaan hingga unggul 2-3.

Saat kedudukan itu, Olise membuat kesalahan. Penyerang asal Prancis tersebut kehilangan bola lalu melakukan pelanggaran yang membuatnya menerima kartu kuning.

Sayap kanan Bayern München itu kemudian memungut bola dan melemparkannya dari jarak dekat ke wajah kapten Viking. Ia langsung menerima kartu kuning lagi sehingga harus meninggalkan lapangan.

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Pada akhir pertandingan, Der Rekordmeister harus menelan kekecewaan. Herman Haugen mengungguli Alphonso Davies dalam duel udara dan menyundul bola dari jarak dekat ke gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Seusai laga, Kompany sama sekali tidak senang dengan kartu merah Olise. "Itu tindakan yang benar-benar sangat bodoh darinya. Namun, dia sendiri juga tahu itu," ujar mantan bek yang antara lain pernah membela Manchester City tersebut.

"Kami tidak bisa menerima pemain kami diusir dari lapangan dengan cara seperti ini. Tindakannya sama sekali tidak perlu," kata pelatih asal Belgia itu dengan kesal.

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Akibat kartu merah tersebut, Olise tidak dapat bermain dalam laga Liga Champions Bayern München berikutnya. Situasi itu semakin merugikan karena klub tersebut akan menjamu juara Inggris, Arsenal.