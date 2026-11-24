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Manajer baru Manchester United Mauricio Pochettino dilaporkan mengincar penyerang muda timnas Amerika Serikat, Mathis Albert, pada musim panas. Pemain berusia 17 tahun itu frustrasi karena minimnya menit bermain di Borussia Dortmund. Pochettino, yang pernah bekerja dengannya saat melatih Amerika Serikat, bisa membuka jalan menuju Old Trafford jika situasinya di Jerman tidak berubah.

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Pochettino pantau pemain muda Dortmund yang frustrasi

Menurut Sky Germany, Pochettino bisa mendorong United merekrut Albert karena sang pemain jarang mendapat kesempatan bermain di Dortmund. Talenta penyerang berusia 17 tahun itu hanya bermain 128 menit dalam tiga penampilan musim ini, yang membuatnya tidak puas dengan situasinya. Ia mendapat kesempatan langka pada Sabtu, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 dalam kemenangan Dortmund 1-0 atas Borussia Monchengladbach .

Pelatih asal Argentina itu mengagumi penyerang muda Amerika Serikat

Pochettino mengenal kemampuan Albert dengan baik. Ia pernah membina pemain muda itu dan memberinya panggilan ke timnas senior saat menjabat pelatih kepala Amerika Serikat. Setelah baru-baru ini ditunjuk sebagai manajer di Old Trafford , hubungan keduanya kembali mendapat perhatian seiring rencana Manchester United untuk masa depan.

Laporan tersebut menyebut Pochettino masih sangat mengagumi mantan pemainnya di timnas itu dan meyakini bahwa "Albert perlu bermain" untuk memenuhi potensinya. Jika situasi sang pemain muda di Bundesliga tidak membaik dalam beberapa bulan mendatang, pelatih asal Argentina itu bisa memberinya peluang untuk memperoleh menit bermain yang lebih rutin bersama tim utama di Inggris.

Albert sudah pernah memecahkan rekor timnas AS

Albert dipandang luas sebagai salah satu prospek akademi Dortmund yang paling menjanjikan, tetapi masih menunggu kesempatan untuk benar-benar menembus tim senior di Jerman. Di semua kompetisi, ia telah empat kali tampil bersama tim utama BVB. Satu-satunya kesempatan menjadi starter sejauh ini datang pada putaran pertama Piala DFB pada awal September.

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Di level internasional, ia telah mencatatkan lima penampilan bersama Amerika Serikat. Pada 30 September 2026, ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Cile pada usia 17 tahun 131 hari . Gol pada penampilan keduanya itu menjadikannya pencetak gol termuda sepanjang sejarah timnas AS, meski Cavan Sullivan memecahkan rekor tersebut empat hari kemudian saat menghadapi Meksiko pada usia 17 tahun enam hari.

Bursa transfer musim panas bisa menjadi penentu

Transfer pada musim dingin saat ini tidak menjadi pilihan. Media Jerman tersebut mencatat bahwa Albert ingin melihat lebih dulu bagaimana sisa musim ini berjalan. Ia akan mencermati menit bermainnya di Dortmund dalam beberapa bulan ke depan sebelum memutuskan langkah berikutnya. Jika rasa frustrasinya berlanjut, Pochettino dan United siap mengajukan tawaran konkret pada musim panas.