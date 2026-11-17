Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer baru Crystal Palace Thomas Frank bersiap merekrut spesialis bola mati Bernardo Cueva dari rivalnya di Liga Primer Inggris, Chelsea. Setelah menandatangani kontrak dua setengah tahun di Selhurst Park, pelatih asal Denmark itu ingin kembali bekerja dengan mantan koleganya di Brentford tersebut, yang disisihkan di bawah Xabi Alonso.

Iklan

Palace incar pelatih Chelsea

Menurut Daily Mail, Palace bersiap menghubungi Chelsea untuk membahas perekrutan Cueva, pelatih asal Meksiko berusia 39 tahun, ke dalam staf kepelatihan baru Frank di London selatan. Setelah tidak bekerja sejak dipecat Tottenham Hotspur pada Februari, Frank diperkenalkan oleh tim juru kunci Liga Primer Inggris dan menerima pemotongan gaji besar dibandingkan dengan gajinya di Spurs, meski ia akan mendapat bayaran lebih tinggi daripada pendahulunya, Pierre Sage. Selama menangani Brentford dan Tottenham, pelatih asal Denmark itu mencatat tingkat kemenangan 34 persen dalam 178 pertandingan kasta tertinggi.

Frank ungkap rasa bangga setelah bergabung

Menggantikan Sage, yang dipecat pekan lalu setelah hanya memenangi dua dari sepuluh pertandingan liga selama menjabat, Frank mengungkapkan antusiasmenya saat mulai menangani Palace di Selhurst Park.

Berbicara setelah diperkenalkan, manajer baru Palace itu mengatakan: "Sebuah kehormatan bisa berada di sini dan memimpin klub sepak bola yang luar biasa ini. Saya sangat menantikannya.

"Crystal Palace adalah klub ikonis di Inggris dan Liga Primer Inggris. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membantu dan mendukung para pemain serta semua orang di sini, dan saya sangat menantikan pertemuan dengan mereka."

Iklan Iklan

Peran spesialis bola mati berkurang di London barat

Cueva sebelumnya bekerja di klub Meksiko Chivas dan tim nasional putra Norwegia sebelum bergabung dengan Brentford pada 2020. Di sana, ia membantu tim asuhan Frank promosi ke Liga Primer Inggris dan memperoleh lisensi UEFA Pro melalui Football Association. Chelsea membayar kompensasi sekitar £1 juta untuk merekrutnya pada 2024 guna mengisi kekosongan setelah Anthony Barry pindah ke Bayern Munich.

Pertandingan berikutnya COV Premier League 10.00 CRY

Namun, Daily Mail Sport mengungkapkan musim panas lalu bahwa tugas Cueva berubah setelah dua musim ketika tim asuhan Xabi Alonso menunjuk Austin MacPhee dari Aston Villa untuk memimpin penanganan bola mati. Meski sumber klub bersikeras bahwa perubahan itu bukan penurunan jabatan dan Cueva masih tercantum di situs web mereka sebagai analis teknis tim utama, ia tidak terlihat dalam sesi latihan di Cobham maupun pada hari pertandingan di Stamford Bridge, sementara ia bekerja sebagai analis di balik layar.

Derbi London mendatang tambah menarik perhatian

Jika Palace dapat menyepakati paket kompensasi dengan sesama klub London itu, Cueva akan kembali menjalani peran penting di tepi lapangan bersama mantan atasannya saat Palace berjuang bertahan di kasta tertinggi. Negosiasi kedua klub akan menambah daya tarik menjelang pertemuan mereka berikutnya di Liga Primer Inggris, yang berlangsung di London barat. Frank dijadwalkan membawa tim barunya ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea asuhan Alonso dalam dua pekan, pada Rabu, 2 Desember.