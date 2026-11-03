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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Manajer Al-Nassr Ange Postecoglou bantah klaim timnya lebih berbahaya tanpa Cristiano Ronaldo setelah menang 6-2 atas Pakhtakor

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Pelatih kepala Al-Nassr Ange Postecoglou dengan tegas menepis anggapan bahwa lini serang timnya tampil lebih efektif tanpa sang kapten, Cristiano Ronaldo. Pelatih asal Australia itu membela pemain andalannya yang absen setelah menyaksikan Al-Nassr menang telak 6-2 di kandang klub Uzbekistan, Pakhtakor, dalam laga Liga Champions Asia Elite.

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Pelatih asal Australia bela kapten yang diistirahatkan

Postecoglou menepis pertanyaan mengenai keputusan mencoret kaptennya setelah kemenangan telak dalam laga tandang kompetisi kontinental di Uzbekistan. Peraih Ballon d'Or lima kali yang berusia 41 tahun itu tidak dibawa agar bisa memulihkan diri setelah mencetak hat-trick dalam 15 menit pada pertandingan domestik sebelumnya. Bahkan tanpa penyerang veteran mereka, juara bertahan Liga Pro Saudi itu memperpanjang rentetan kemenangan di semua kompetisi menjadi enam pertandingan.

Komentar Tajiev langsung dibantah

Dalam konferensi pers singkat seusai pertandingan, para wartawan mengingatkan mantan pelatih timnas Australia itu bahwa pelatih Pakhtakor, Kamoliddin Tajiev, sebelumnya mengklaim klub asal Riyadh tersebut lebih berbahaya tanpa Ronaldo di lapangan.

Postecoglou menjawab: "Tapi Cris bermain pada pertandingan sebelumnya dan kami mencetak lima gol. Entah Cris bermain atau tidak, yang paling penting adalah para pemain yang tampil hari ini bermain di level yang sangat tinggi.

"Kami tahu lawan telah bermain sangat baik melawan tim-tim Saudi lainnya, jadi pertandingan ini tidak akan mudah. Namun, permainan menyerang kami secara keseluruhan sangat, sangat bagus. Saya yakin jika Cris ada di sini, permainan kami juga akan sangat bagus."

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Mengenai kemenangan dengan selisih gol yang meyakinkan di Tashkent, pelatih asal Australia itu menambahkan: "Saya senang dengan para pemain. Penampilan yang bagus. Mencetak enam gol. Kami sepenuhnya pantas memenangi pertandingan ini."

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KOK

KOK

Joao Felix bersinar di Uzbekistan

Ronaldo kerap tidak diikutsertakan dalam laga tandang ke luar negeri selama fase liga untuk mengatur beban bermainnya. Kali ini, sesama pemain timnas Portugal, Felix, tampil mengesankan dan menjadi motor kemenangan telak tersebut. Penyerang itu memberi assist untuk gol pembuka Abdullah Al-Hamdan pada menit ke-15, lalu mencetak dua gol sendiri pada menit ke-17 dan ke-32 untuk membawa tim tamu unggul jauh.

Felix kemudian memberikan assist keduanya malam itu untuk gol Abdulelah Al-Amri pada menit ke-53 yang mengubah skor menjadi 4-1, sebelum digantikan pada menit ke-68 saat tiga poin sudah dipastikan.

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Kemenangan di kompetisi kontinental memperkuat peluang lolos

Raihan tiga poin di Uzbekistan mengangkat Al-Nassr ke papan atas klasemen Wilayah Barat yang diikuti 16 tim, dengan enam poin dari tiga pertandingan. Mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Al-Ain setelah kalah 0-4 dari klub Uni Emirat Arab itu pada laga pembuka dan menang 3-1 atas Neftchi. Laga mereka melawan Al-Wasl yang ditunda masih harus dijadwalkan ulang setelah kendala perjalanan membuat tim tamu tidak dapat mencapai Riyadh, sementara hanya delapan tim teratas yang lolos ke babak gugur. Pasukan Postecoglou kini kembali berfokus pada kompetisi domestik dengan menempati peringkat ketiga liga dan terpaut dua poin dari puncak klasemen.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.